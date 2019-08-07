الكشف عن التفاصيل الكاملة في قضية "طبيب قلقيلية"

رام الله - دنيا الوطن

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ما قالت: إنه التفاصيل الكاملة لقضية "طبيب قلقيلية"، التي أثارت الرأي العام، وأدت إلى إعلان نقابة الأطباء الإضراب عن العمل.





وقالت الوكالة، إن توقيف النيابة العامّة للطبيب (أ. د) من مدينة قلقيلية، ظُهر أمس الثلاثاء، أثارت سخط نقابة الأطباء، التي ردت بإخلاء جميع مرافق وزارة الصحة، وهددت باتخاذ قرارات أخرى، ما أسفر عن ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين.







وأكملت: "منذ شهرين لجأت (أ. ش)، إلى القضاء وقدمت شكوى، تدعي فيها بقيام الطبيب (أ. ش)، بالتحرش الجنسي، أثناء مراجعتها للمستشفى، الذي يعمل فيه بالمدينة، وأرجئ التحقيق بها لحين تماثل الطبيب للشفاء، بسبب وضعه الصحي آنذاك، وتم توقيفه أمس".

وأضافت الوكالة، نقلاً عن مصدر أمني لم تُسمه: "أصل القضية يعود إلى أواخر شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، عندما تقدمت المواطنة (أ. ش)، بشكوى إلى مديرية صحة قلقيلية ضد الطبيب (أ. د) واتهمته فيها بالتحرش الجنسي، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، تمت تبرئة الطبيب من التهمة المنسوبة إليه".وأضافت: "في غضون عشرة أيام، أقدم مجهول على إطلاق تسع رصاصات صوب الطبيب (أ. د)، عند تواجده في عيادته الواقعة في بلدة حبلة جنوب قلقيلية، ثمانٍ منها أصابت جسده، أسفرت عن عجز دائم بساقيه، ومشاكل صحية أخرى".وتابعت: "الشرطة، قبضت بعد البحث والتحري على شخص مشتبه بقيامه بعملية إطلاق النار على الطبيب، وأحالته إلى القضاء وتبين أنه شقيق المشتكية، والذي ما زال قيد التوقيف بتهمة الشروع بالقتل".ممثل عائلة الطبيب مختارها (م. د)، قال: "توجه ابننا إلى نيابة قلقيلية أمس، لإحضار ملف قضية الاعتداء عليه من المحكمة، وفوجئنا، بوجود قرار توقيف بحقة دون مذكرة إحضار أو تبليغ"، وفق الوكالة.وأضاف: "ما جرى مع احترامنا للسلطة القضائية، يعتبر مساواة بين الضحية والجلاد، مع العلم أن القضية مضى عليها أكثر من ستة أشهر، ولم يتم استدعاء الطبيب لأي جهة كانت، وادعاء المشتكية كاذب، وقضيتها مشكلة كيدية، بسبب إيقاف شقيقها، لتكون قضية مقابل أخرى".فيما قال (م. ش) شقيق المشتكية: إن اعتقال الطبيب جاء نتيجة تحقيق ودلائل دامغة، أدت إلى توجيه تهمة هتك العرض بسبب تعديه الجسدي على شقيقتي، مطالباً بأن يأخذ القانون مجراه إلى حين الوصول إلى العدالة، حسب (وفا).وبحسب النيابة العامة، فقد تم توقيف الطبيب مدة (24) ساعة على ذمة التحقيق إلى اليوم، بعد إبلاغ نقابة الأطباء بحيثيات القضية، وانتداب طبيب لحضور مجريات التحقيق معه.نقيب أطباء قلقيلية إياس الصالح، قال لوكالة (وفا): إن اعتقال الطبيب أمر مخالف للقانون، بسبب اتفاق مبرم بين نقابة الأطباء والنائب العام، ينص على عدم توقيف أي طبيب إلا بعد إثبات التهمة عليه.وأضاف: "النقابة ستعقد مساء اليوم، اجتماعاً للوقوف على آخر المستجدات والإجراءات التي ستتخذها النقابة، بخصوص هذا الموضوع".من ناحيته، قال الناطق باسم وزارة الصحة، أسامة النجار: إن إغلاق العيادات والخدمات الصحية أمر خطير جداً، خاصة بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك، وهي طويلة، ما سيؤثر سلباً على المرضى، الذين يحصلون على الأدوية من المراكز الصحية.وأضاف النجار، وفق (وفا): "الأمر الذي قامت به نقابة الأطباء بإعلان الإضراب، يؤخر الكثير من العمليات الطارئة والمبرمجة منذ فترة لإجرائها، ومن المتضررين أيضاً، طلبة الإنجاز الذين يسعون في هذه الأثناء للحصول على تقارير طبية من أجل سفرهم إلى الخارج، وإكمال مسيرتهم التعليمية".النيابة العامة أصدرت بياناً للرأي العام، ردت فيه على نقابة الأطباء، وأكدت أن المواطنين أمام القانون سواء، وحرصها على حفظ حقوق كافة المواطنين دون تمييز.محافظ قلقيلية رافع رواجبة، أكد أن الإجراءات القانونية والقضائية لا علاقة لها بالمحافظة، داعياً الجميع للاحتكام للقانون، من أجل تطويق الأحداث والوصول إلى العدالة.واستنكر رواجبة التهجم والتشهير والقذف والتهكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، التي انتشرت بعد اعتقال الطبيب، موضحاً أن ذلك يؤدي إلى زعزعة السلم الأهلي في المحافظة.وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية كلفت أمس، بمتابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي؛ لرصد أي تحريض وتهجم بهذه القضية، وذلك للحفاظ على السلم الأهلي، وتجنب الوقوع بالفتن.محكمة العدل العليا الفلسطينية، قررت مساء اليوم، وقف الإضراب مؤقتاً، الذي أعلنته نقابة الأطباء في بيانين صادرين عنها، الاثنين والثلاثاء.وكانت النيابة العامة، ممثلة عن الحكومة، ووزارة الصحة، قد تقدمت بدعوى إلى محكمة العدل العليا في رام الله هذا اليوم، للطعن في القرارات الصادرة عن نقابة الأطباء بـ "إعلان الإضراب الشامل، وإخلاء المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية من الأطباء".