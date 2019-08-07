شؤون فلسطينية

الطيراوي يُطالب بوقف تعدي المسؤولين على أراضي الدولة

الطيراوي يُطالب بوقف تعدي المسؤولين على أراضي الدولة
توفيق الطيراوي
رام الله - دنيا الوطن
أصدر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء توفيق الطيراوي، الأربعاء، بياناً صحفياً حول قضية الاستيلاء على أراضي الدولة، وبيعها لحسابات شخصية.

وقال الطيراوي، وفق البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن أبناء شعبنا العظيم، يرسمون أبهى صور البطولة في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، والإجراءات المدعومة أمريكيًا، محافظين بكل ما أوتوا من صبر على ما تبقى من تراب الوطن الغالي.

وأوضح الطيراوي، أن الذي يجري من استيلاء البعض على أراضي الدولة مؤخرًا، واستخدامها لأغراض شخصية، وقيام البعض الآخر بتزوير أوراق للأراضي، وبيعها لحسابهم الشخصي.

وأشار الطيراوي، إلى أنه نبه الرئيس محمود عباس لهذه الانتهاكات مرتين، وأصدر أوامره إلى المستشار القانوني علي مهنا، والذي بدوره استمع من رئيس سلطة الأراضي بطلب منه لهذه الانتهاكات.

وأضاف الطيراوي: "طلب الرئيس عباس من المستشار القانوني متابعة هذا الملف، وإبلاغ الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها لمعاقبة المعتدين والحفاظ على أملاك الدولة.

وأكمل: "راجعت المستشار القانوني أكثر من مرة لاحقًا لقرار الرئيس عباس، لكن بقيت الأمور على حالها، وللأسف زادت التعديات والاستغلال من قبل بعض المسؤولين".

واستطرد: "في ظل تزايد هذه التعديات غير القانونية، وفي ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، ومع ازدياد المؤامرات على القضية الفلسطينية، فإنني أهيب بالرئيس الذي أعرف حرصه على مقدرات وممتلكات الدولة، أن يقوم باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المعتدين على حقوق المواطن الفلسطيني".

واستكمل: "كما أهيب بالرئيس عباس إصدار أوامره بنشر نتائج لجنة التحقيق، التي تم تشكيلها في قضية تسريب "عقار العلمي" في القدس، والتي تم اتهام خالد العطاري بها، حيث أن هذه القضية باتت قضية رأي عام، ومن حق المواطن معرفة النتائج التي توصلت لها اللجنة".

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