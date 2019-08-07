شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد: تسهيلات إسرائيل المزعومة لضرب القاعدة الإنتاجية للفلسطينيين

وزارة الاقتصاد: تسهيلات إسرائيل المزعومة لضرب القاعدة الإنتاجية للفلسطينيين
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر مدير السياسات في وزارة الاقتصاد، عزمي عبد الرحمن، من مساعي حكومة الاحتلال، وراء منحها ما اسمتها "بالتسهيلات  للفلسطينيين" خاصة في فترة الأعياد، موضحاً أنها تسعى إلى ضرب السوق الفلسطيني، وتدمير قاعدته، والحيلولة دون التنمية الاقتصادية لشعبنا.

وقال عبد الرحمن في حديث لتلفزيون (فلسطين): "إن سماح حكومة الاحتلال، بدخول الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر في فترة الأعياد، موقف حق يراد به باطل، والهدف الأساس هو ضرب الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعاني الأمرين، بسبب قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة".

ونوه عبد الرحمن إلى أن حجم الناتج المحلي في الاقتصاد الفلسطيني لا يتعدى 13 مليار دولار، محذراً من أن أي إعاقة اقتصادية في الأسواق أو في المسيرة التنموية، تؤثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني، موضحاً أنها وبفعل الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، فإن نسب النمو بعد العام 2013 أصبحت متدنية وبطيئة، وقد بلغت في العام الحالي أقل من 1%، كما ارتفعت نسبة البطالة من 25% إلى 31%، وبالتالي إسرائيل تسعى لضرب الاقتصاد الفلسطيني قبل دعم اقتصادها بشكل أكبر.

وبين، أنه وحسب الدراسات فإن زيادة إنتاجنا الوطني بما يقارب المليار دولار، من شأنه خلق ما بين 70- 100 ألف فرصة عمل وتقليل نسبة البطالة، واستمرار هذا النمو لأعوام قادمة، سيؤدي إلى الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني، داعياً المستهلك الفلسطيني لإدراك حقيقة "التسهيلات الإسرئيلية" وبأنها ليست منة منه، وإنما إعاقة لأي مسيرة تنموية اقتصادية فلسطينية.

ولفت عبد الرحمن إلى إجراء وزارة الاقتصاد دراسة لكافة السلع التي يمكن الاستغناء عنها من الجانب الإسرائيلي، والتوجه إلى المنتج الوطني البديل لها في حال توفره، إذ تم تنظيم ما يقارب الــ 200 سلعة يوجد لها بديل في الإنتاج الوطني، موضحاً أنه في حال عدم توفر البديل سيتم التوجه إلى العمق العربي، ومن ثم العمق الدولي.

وكشف عبد الرحمن عن أن الاقتصاد الإسرائيلي، الذي ينتج أكثر من 360 مليار دولار في العام، مستوى متوسط دخل الفرد فيه يزيد عن 38 ألف دولار، مقارنة مع 13 مليار دولار للاقتصاد الفلسطيني، وبمتوسط دخل الفرد لا يتعدى الـ 3 آلاف دولار.

وقال: "المقارنة كبيرة، ورغم ذلك في وقت الأعياد بشكل خاص، تباع السلع الإسرائيلية بأقل أو بسعر مثيلتها بالأسواق الفلسطينية، وهنا يتضح الهدف الإسرائيلي باستغلال حاجة المواطن الفلسطيني، وشح دخله لجذبه للاستهلاك للسلع الإسرائيلية بديلاً عن السوق الفلسطيني، ولضرب القاعدة الاقتصادية الفلسطينية".

وأشار عبد الرحمن إلى أنه وضمن المساعي الأخيرة، توجه رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، برفقة مجموعة من الوزراء من ضمنهم وزير الاقتصاد خالد العسيلي إلى الأردن، وتم توقيع مذكرات تبادل تجاري من شأنها تنمية العلاقة التجارية مع الأردن وتقويتها بدلاً من العلاقة التجارية مع إسرائيل.

وفيما يتعلق بجودة المنتج الفلسطيني، أكد عبد الرحمن أنها أصبحت اليوم، أعلى من مثيلها الإسرائيلي والمستورد، من حيث المواد الحافظة والمالحة والكيماوية، فالمنتج الفلسطيني لا يحتوي على هذه المواد الحافظة والكيماوية، والتي خضعت لاختبارات أجريت على كافة المنتجات الفلسطينية، وتتم الرقابة على المواد الخام، وعمليات الإنتاج والمنتج النهائي.

أخبار ذات صلة

الزهار: ما حدث شرقي قطاع غزة اجتهادات شُرطية ضد أشخاص يضُرون بالمتظاهرين

الزهار: ما حدث شرقي قطاع غزة اجتهادات شُرطية ضد أشخاص يضُرون بالمتظاهرين

الطيراوي يُطالب بوقف تعدي المسؤولين على أراضي الدولة

الطيراوي يُطالب بوقف تعدي المسؤولين على أراضي الدولة

وزيرة الصحة توجه دعوة لنقابة الأطباء بشأن إضرابهم عن العمل

وزيرة الصحة توجه دعوة لنقابة الأطباء بشأن إضرابهم عن العمل

الأمم المتحدة تُحذّر من مضي إسرائيل قُدماً في ضم الضفة الغربية

الأمم المتحدة تُحذّر من مضي إسرائيل قُدماً في ضم الضفة الغربية

الرئاسة: المرحلة المُقبلة ستُمثّلُ مُفترقَ طُرق خطير وصعب على المنطقة والعالم

الرئاسة: المرحلة المُقبلة ستُمثّلُ مُفترقَ طُرق خطير وصعب على المنطقة والعالم

الخضري: كساد تجاري عشية العيد في غزة والضفة والمطلوب وضع خُطة اقتصادية

الخضري: كساد تجاري عشية العيد في غزة والضفة والمطلوب وضع خُطة اقتصادية

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل (عوفر)

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل (عوفر)

جامعة القدس تبحث سبل التعاون مع مستشفى حقل الرعاه

جامعة القدس تبحث سبل التعاون مع مستشفى حقل الرعاه

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

الخضري: كساد تجاري عشية العيد في غزة والضفة والمطلوب وضع خُطة اقتصادية

الخضري: كساد تجاري عشية العيد في غزة والضفة والمطلوب وضع خُطة اقتصادية

جامعة القدس تبحث سبل التعاون مع مستشفى حقل الرعاه

جامعة القدس تبحث سبل التعاون مع مستشفى حقل الرعاه

سلطات الاحتلال تدمر خطاً ناقلاً للمياه وتستولي على شبكة ريّ بالأغوار الشمالية

سلطات الاحتلال تدمر خطاً ناقلاً للمياه وتستولي على شبكة ريّ بالأغوار الشمالية

مذكرة تفاهم فلسطينية - أردنية لتوفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية

مذكرة تفاهم فلسطينية - أردنية لتوفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية

الشرافي لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: إطلاق اسم السبسي على قاعة المؤتمرات بمبنى الجامعة بخانيونس

الشرافي لـ"دنيا الوطن": إطلاق اسم السبسي على قاعة المؤتمرات بمبنى الجامعة بخانيونس

الرئيس عباس: إسرائيل لم تَحترم الاتفاقات الثنائية وتُصر على تدميرها

الرئيس عباس: إسرائيل لم تَحترم الاتفاقات الثنائية وتُصر على تدميرها

والدة الطفل العوينى المصاب بالفشل الكلوي تناشد بتحويله للعلاج بالخارج لتدهور حالته

والدة الطفل العوينى المصاب بالفشل الكلوي تناشد بتحويله للعلاج بالخارج لتدهور حالته

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل &#34;عوفر&#34;

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل "عوفر"

منوعات

نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

فنان لبناني يثير الجدل: &#34;الصباط اللي بلبسه بإجري بساوي معاشك 9 أشهر&#34;

فنان لبناني يثير الجدل: "الصباط اللي بلبسه بإجري بساوي معاشك 9 أشهر"

بعد صراع مع المرض.. وفاة أرملة الفنان سيد زيان

بعد صراع مع المرض.. وفاة أرملة الفنان سيد زيان

ضم حلا الترك وشقيقها لوالدهما واسقاط الحضانة عن أمهما لأنها &#34;مُهملة&#34;

ضم حلا الترك وشقيقها لوالدهما واسقاط الحضانة عن أمهما لأنها "مُهملة"

&#34;إيه الهزار ده؟&#34;.. تغيير الأبراج يُثير جدلًا واسعًا بين النشطاء و&#34;الفلك&#34; يحسم الأمر

"إيه الهزار ده؟".. تغيير الأبراج يُثير جدلًا واسعًا بين النشطاء و"الفلك" يحسم الأمر

شاهد الصورة الأكثر تداولاً.. ريا أبي راشد بلقاء تلفزيوني مع طليقة زوجها

شاهد الصورة الأكثر تداولاً.. ريا أبي راشد بلقاء تلفزيوني مع طليقة زوجها

شظايا انفجار معهد الأورام بالقاهرة تطال أروى

شظايا انفجار معهد الأورام بالقاهرة تطال أروى

فتاة حسناء تُحرج محمد رمضان بالأحضان والقبلات

فتاة حسناء تُحرج محمد رمضان بالأحضان والقبلات

شاهد: سما المصري تظهر في مسيرة للمثليين بهولندا

شاهد: سما المصري تظهر في مسيرة للمثليين بهولندا

الراقصة التونسية نرمين صفر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية‎

الراقصة التونسية نرمين صفر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية‎

عربي

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شرق القامشلي في سوريا

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شرق القامشلي في سوريا

راقصة تونسية تثير جدلاً وسخرية بعد نيتها الترشح للرئاسة

راقصة تونسية تثير جدلاً وسخرية بعد نيتها الترشح للرئاسة

بِخِضَم أزمة الأميرة هيا.. العاهل الأردني يتوجه إلى لندن

بِخِضَم أزمة الأميرة هيا.. العاهل الأردني يتوجه إلى لندن

ولي العهد السعودي يَدخل على خط أزمة كشمير

ولي العهد السعودي يَدخل على خط أزمة كشمير