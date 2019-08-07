وزيرة الصحة توجه دعوة لنقابة الأطباء بشأن إضرابهم عن العمل

أطباء في الضفة الغربية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

دعت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، نقابة الأطباء، إلى الالتزام بقرار محكمة العدل العليا، القاضي بإنهاء الإضراب في مرافق وزارة الصحة.



وأضافت الوزيرة في تعميم إداري وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن عدم الالتزام بقرار المحكمة رقم ١٨٩/٢٠١٩، الصادر اليوم الأربعاء، القاضي بوقف الإضراب المتخذ من قبل نقابة الأطباء، سيتبعه إجراءات إدارية بحق عدم الملتزمين وفق قانون الخدمة المدنية.



وكان د. شوقي صبحة، نقيب الأطباء الفلسطينيين، أكد أن المحكمة العليا الفلسطينية، وجهت كتاباً إلى النقابة، بضرورة وقف الإضراب فوراً.



وقال صبحة في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن": "خلال الساعات القليلة المقبلة، سيعقد مجلس نقابة الأطباء اجتماعاً طارئاً، وسيكون هناك بيان سيصدر عن النقابة، يوضح كافة الحيثيات.



وكانت النقابة، قد أعلنت في بيان صحفي لها، فجر اليوم الأربعاء، وقف التعامل مع النيابة العامة في لجان التحقيق، وعدم الشهادة أمام النيابة، وإيقاف كتابة التقارير الطبية، رداً على بيان النيابة، بشأن توقيف طبيب في مدينة قلقيلية.



ودعت النقابة في بيانها، الأطباء العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومباني وزارة الصحة، لعدم التوجه إلى الدوام بشكل قطعي.



وأعلنت النقابة، عن وقف العمليات المبرمجة والعمل بالعيادات الخارجية، واقتصار العمل على حالات إنقاذ الحياة، وأقسام مرضى الدم، والكلى، والتحويلات الطبية.