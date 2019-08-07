شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة تُحذّر من مضي إسرائيل قُدماً في ضم الضفة الغربية

الأمم المتحدة تُحذّر من مضي إسرائيل قُدماً في ضم الضفة الغربية
استيطان في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إسرائيل من مغبة الإقدام على ضم أراضي الضفة الغربية، ودعتها إلى الوقف "الفوري" و"الكامل" للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك، في بيان صادر عن المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).

ووفق البيان، دعا ملادينوف، إلى ضرورة "وقف توسيع المستوطنات، بشكل كامل وعلى الفور، في المنطقة (ج)، بالضفة الغربية المحتلة".

وحذر من أن "المضي قُدماً في الضم الفعلي للضفة الغربية، يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه".

ولفت البيان، إلى أن "السلطات الإسرائيلية، وافقت، باليومين الماضيين، على توسيع نحو ألفين و400 وحدة سكنية من مستوطنات المنطقة (ج)، بالضفة الغربية المحتلة".

واعتبر، أن "توسيع المستوطنات يُعد أمراً غير مشروع، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

أخبار ذات صلة

الزهار: ما حدث شرقي قطاع غزة اجتهادات شُرطية ضد أشخاص يضُرون بالمتظاهرين

الزهار: ما حدث شرقي قطاع غزة اجتهادات شُرطية ضد أشخاص يضُرون بالمتظاهرين

الطيراوي يُطالب بوقف تعدي المسؤولين على أراضي الدولة

الطيراوي يُطالب بوقف تعدي المسؤولين على أراضي الدولة

وزارة الاقتصاد: تسهيلات إسرائيل المزعومة لضرب القاعدة الإنتاجية للفلسطينيين

وزارة الاقتصاد: تسهيلات إسرائيل المزعومة لضرب القاعدة الإنتاجية للفلسطينيين

وزيرة الصحة توجه دعوة لنقابة الأطباء بشأن إضرابهم عن العمل

وزيرة الصحة توجه دعوة لنقابة الأطباء بشأن إضرابهم عن العمل

الرئاسة: المرحلة المُقبلة ستُمثّلُ مُفترقَ طُرق خطير وصعب على المنطقة والعالم

الرئاسة: المرحلة المُقبلة ستُمثّلُ مُفترقَ طُرق خطير وصعب على المنطقة والعالم

الخضري: كساد تجاري عشية العيد في غزة والضفة والمطلوب وضع خُطة اقتصادية

الخضري: كساد تجاري عشية العيد في غزة والضفة والمطلوب وضع خُطة اقتصادية

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل (عوفر)

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل (عوفر)

جامعة القدس تبحث سبل التعاون مع مستشفى حقل الرعاه

جامعة القدس تبحث سبل التعاون مع مستشفى حقل الرعاه

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

الخضري: كساد تجاري عشية العيد في غزة والضفة والمطلوب وضع خُطة اقتصادية

الخضري: كساد تجاري عشية العيد في غزة والضفة والمطلوب وضع خُطة اقتصادية

جامعة القدس تبحث سبل التعاون مع مستشفى حقل الرعاه

جامعة القدس تبحث سبل التعاون مع مستشفى حقل الرعاه

سلطات الاحتلال تدمر خطاً ناقلاً للمياه وتستولي على شبكة ريّ بالأغوار الشمالية

سلطات الاحتلال تدمر خطاً ناقلاً للمياه وتستولي على شبكة ريّ بالأغوار الشمالية

مذكرة تفاهم فلسطينية - أردنية لتوفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية

مذكرة تفاهم فلسطينية - أردنية لتوفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية

الشرافي لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: إطلاق اسم السبسي على قاعة المؤتمرات بمبنى الجامعة بخانيونس

الشرافي لـ"دنيا الوطن": إطلاق اسم السبسي على قاعة المؤتمرات بمبنى الجامعة بخانيونس

الرئيس عباس: إسرائيل لم تَحترم الاتفاقات الثنائية وتُصر على تدميرها

الرئيس عباس: إسرائيل لم تَحترم الاتفاقات الثنائية وتُصر على تدميرها

والدة الطفل العوينى المصاب بالفشل الكلوي تناشد بتحويله للعلاج بالخارج لتدهور حالته

والدة الطفل العوينى المصاب بالفشل الكلوي تناشد بتحويله للعلاج بالخارج لتدهور حالته

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل &#34;عوفر&#34;

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل "عوفر"

منوعات

نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

فنان لبناني يثير الجدل: &#34;الصباط اللي بلبسه بإجري بساوي معاشك 9 أشهر&#34;

فنان لبناني يثير الجدل: "الصباط اللي بلبسه بإجري بساوي معاشك 9 أشهر"

بعد صراع مع المرض.. وفاة أرملة الفنان سيد زيان

بعد صراع مع المرض.. وفاة أرملة الفنان سيد زيان

ضم حلا الترك وشقيقها لوالدهما واسقاط الحضانة عن أمهما لأنها &#34;مُهملة&#34;

ضم حلا الترك وشقيقها لوالدهما واسقاط الحضانة عن أمهما لأنها "مُهملة"

&#34;إيه الهزار ده؟&#34;.. تغيير الأبراج يُثير جدلًا واسعًا بين النشطاء و&#34;الفلك&#34; يحسم الأمر

"إيه الهزار ده؟".. تغيير الأبراج يُثير جدلًا واسعًا بين النشطاء و"الفلك" يحسم الأمر

شاهد الصورة الأكثر تداولاً.. ريا أبي راشد بلقاء تلفزيوني مع طليقة زوجها

شاهد الصورة الأكثر تداولاً.. ريا أبي راشد بلقاء تلفزيوني مع طليقة زوجها

شظايا انفجار معهد الأورام بالقاهرة تطال أروى

شظايا انفجار معهد الأورام بالقاهرة تطال أروى

فتاة حسناء تُحرج محمد رمضان بالأحضان والقبلات

فتاة حسناء تُحرج محمد رمضان بالأحضان والقبلات

شاهد: سما المصري تظهر في مسيرة للمثليين بهولندا

شاهد: سما المصري تظهر في مسيرة للمثليين بهولندا

الراقصة التونسية نرمين صفر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية‎

الراقصة التونسية نرمين صفر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية‎

عربي

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شرق القامشلي في سوريا

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شرق القامشلي في سوريا

راقصة تونسية تثير جدلاً وسخرية بعد نيتها الترشح للرئاسة

راقصة تونسية تثير جدلاً وسخرية بعد نيتها الترشح للرئاسة

بِخِضَم أزمة الأميرة هيا.. العاهل الأردني يتوجه إلى لندن

بِخِضَم أزمة الأميرة هيا.. العاهل الأردني يتوجه إلى لندن

ولي العهد السعودي يَدخل على خط أزمة كشمير

ولي العهد السعودي يَدخل على خط أزمة كشمير