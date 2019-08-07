الأمم المتحدة تُحذّر من مضي إسرائيل قُدماً في ضم الضفة الغربية

استيطان في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إسرائيل من مغبة الإقدام على ضم أراضي الضفة الغربية، ودعتها إلى الوقف "الفوري" و"الكامل" للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



جاء ذلك، في بيان صادر عن المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).



ووفق البيان، دعا ملادينوف، إلى ضرورة "وقف توسيع المستوطنات، بشكل كامل وعلى الفور، في المنطقة (ج)، بالضفة الغربية المحتلة".



وحذر من أن "المضي قُدماً في الضم الفعلي للضفة الغربية، يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه".



ولفت البيان، إلى أن "السلطات الإسرائيلية، وافقت، باليومين الماضيين، على توسيع نحو ألفين و400 وحدة سكنية من مستوطنات المنطقة (ج)، بالضفة الغربية المحتلة".



واعتبر، أن "توسيع المستوطنات يُعد أمراً غير مشروع، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".