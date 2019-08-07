شؤون فلسطينية

الخضري: كساد تجاري عشية العيد في غزة والضفة والمطلوب وضع خُطة اقتصادية

الخضري: كساد تجاري عشية العيد في غزة والضفة والمطلوب وضع خُطة اقتصادية
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار وجود كساد تجاري في قطاع غزة والضفة الغربية عشية عيد الأضحى المبارك بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي والإغلاق وأزمة المقاصة والرواتب.

وقال الخضري: "على أبواب العيد تكاد الأسواق تكون شبه خالية، فيما تراجعت نسب البيع بما يصل إلى نحو 80% في غزة و50% في الضفة الغربية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود أزمة سيولة حادة في غزة.

ودعا الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء 7-8-2019، إلى وضع خطة اقتصادية حكومية شاملة لمعالجة الأزمات المتفاقمة ومواجهة التحديات، إضافة إلى وضع رؤية في كيفية التعاطي مع هذا الواقع الصعب.

ودعا إلى ضغط دولي على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء أزمة المقاصة ورفع الحصار بشكل كامل عن غزة، لأن ما يقوم به الاحتلال من إجراءات في الضفة وغزة يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

وأشار الخضري إلى أن غزة تعاني منذ سنوات بسبب الحصار الإسرائيلي، فيما انضمت الضفة الغربية لهذا الواقع الأليم والصعب مع تفاوت النسب.

لكن الخضري شدد على أن استمرار الأوضاع في الضفة الغربية وعدم وجود حلول عملية لها يعني أن الأزمة قد تطول وتتفاقم وهذا يقودنا إلى الإسراع في وضع الحلول العملية لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة.

وبين أن واقع غزة يزداد كارثية على أبواب العيد في ظل تراجع المساعدات والمشاريع الدولية والعربية، والإغلاق شبه الكامل، إلى جانب الانخفاض الكبير في دعم وإسناد المؤسسات المانحة الاغاثية في كافة القطاعات، ما يعطي صورة صعبة عن الواقع.

وأوضح أن نسبة الفقر في غزة تتجاوز الـ 85% فيما البطالة تزيد عن الـ 60%، بينما تصل نسبة دخل الفرد اليومي نحو 2 دولار، إلى جانب أن عشرات آلاف الخريجين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعانون البطالة وقلة فرص العمل.

وشدّد الخضري على أن استمرار الانقسام يزيد من المعاناة على كل الشرائح، مؤكداً ضرورة الوحدة الوطنية ووجود خطة شاملة لعلاج الأزمات الاقتصادية وغيرها التي تزداد ضراوة وقسوة، في ظل مخططات إسرائيلية لا تتوقف تستهدف غزة والقدس والضفة الغربية.

أخبار ذات صلة

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل (عوفر)

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل (عوفر)

جامعة القدس تبحث سبل التعاون مع مستشفى حقل الرعاه

جامعة القدس تبحث سبل التعاون مع مستشفى حقل الرعاه

سلطات الاحتلال تدمر خطاً ناقلاً للمياه وتستولي على شبكة ريّ بالأغوار الشمالية

سلطات الاحتلال تدمر خطاً ناقلاً للمياه وتستولي على شبكة ريّ بالأغوار الشمالية

مذكرة تفاهم فلسطينية - أردنية لتوفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية

مذكرة تفاهم فلسطينية - أردنية لتوفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية

الشرافي لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: إطلاق اسم السبسي على قاعة المؤتمرات بمبنى الجامعة بخانيونس

الشرافي لـ"دنيا الوطن": إطلاق اسم السبسي على قاعة المؤتمرات بمبنى الجامعة بخانيونس

نقيب الأطباء: المحكمة العليا وجهت لنا كتاباً بضرورة وقف الإضراب فوراً

نقيب الأطباء: المحكمة العليا وجهت لنا كتاباً بضرورة وقف الإضراب فوراً

الرئيس عباس: إسرائيل لم تحترم الاتفاقات الثنائية وتصر على تدميرها

الرئيس عباس: إسرائيل لم تحترم الاتفاقات الثنائية وتصر على تدميرها

والدة الطفل العوينى المصاب بالفشل الكلوي تناشد بتحويله للعلاج بالخارج لتدهور حالته

والدة الطفل العوينى المصاب بالفشل الكلوي تناشد بتحويله للعلاج بالخارج لتدهور حالته

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

الخضري: كساد تجاري عشية العيد في غزة والضفة والمطلوب وضع خُطة اقتصادية

الخضري: كساد تجاري عشية العيد في غزة والضفة والمطلوب وضع خُطة اقتصادية

جامعة القدس تبحث سبل التعاون مع مستشفى حقل الرعاه

جامعة القدس تبحث سبل التعاون مع مستشفى حقل الرعاه

سلطات الاحتلال تدمر خطاً ناقلاً للمياه وتستولي على شبكة ريّ بالأغوار الشمالية

سلطات الاحتلال تدمر خطاً ناقلاً للمياه وتستولي على شبكة ريّ بالأغوار الشمالية

الشرافي لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: إطلاق اسم السبسي على قاعة المؤتمرات بمبنى الجامعة بخانيونس

الشرافي لـ"دنيا الوطن": إطلاق اسم السبسي على قاعة المؤتمرات بمبنى الجامعة بخانيونس

والدة الطفل العوينى المصاب بالفشل الكلوي تناشد بتحويله للعلاج بالخارج لتدهور حالته

والدة الطفل العوينى المصاب بالفشل الكلوي تناشد بتحويله للعلاج بالخارج لتدهور حالته

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل &#34;عوفر&#34;

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل "عوفر"

الخارجية: إرهاب &#34;أردان&#34; في القدس لن يمر

الخارجية: إرهاب "أردان" في القدس لن يمر

وزير الاقتصاد والممثل الاسترالي يبحثان مجالات التعاون بين البلدين

وزير الاقتصاد والممثل الاسترالي يبحثان مجالات التعاون بين البلدين

منوعات

نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

فنان لبناني يثير الجدل: &#34;الصباط اللي بلبسه بإجري بساوي معاشك 9 أشهر&#34;

فنان لبناني يثير الجدل: "الصباط اللي بلبسه بإجري بساوي معاشك 9 أشهر"

بعد صراع مع المرض.. وفاة أرملة الفنان سيد زيان

بعد صراع مع المرض.. وفاة أرملة الفنان سيد زيان

ضم حلا الترك وشقيقها لوالدهما واسقاط الحضانة عن أمهما لأنها &#34;مُهملة&#34;

ضم حلا الترك وشقيقها لوالدهما واسقاط الحضانة عن أمهما لأنها "مُهملة"

&#34;إيه الهزار ده؟&#34;.. تغيير الأبراج يُثير جدلًا واسعًا بين النشطاء و&#34;الفلك&#34; يحسم الأمر

"إيه الهزار ده؟".. تغيير الأبراج يُثير جدلًا واسعًا بين النشطاء و"الفلك" يحسم الأمر

شاهد الصورة الأكثر تداولاً.. ريا أبي راشد بلقاء تلفزيوني مع طليقة زوجها

شاهد الصورة الأكثر تداولاً.. ريا أبي راشد بلقاء تلفزيوني مع طليقة زوجها

شظايا انفجار معهد الأورام بالقاهرة تطال أروى

شظايا انفجار معهد الأورام بالقاهرة تطال أروى

فتاة حسناء تُحرج محمد رمضان بالأحضان والقبلات

فتاة حسناء تُحرج محمد رمضان بالأحضان والقبلات

شاهد: سما المصري تظهر في مسيرة للمثليين بهولندا

شاهد: سما المصري تظهر في مسيرة للمثليين بهولندا

الراقصة التونسية نرمين صفر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية‎

الراقصة التونسية نرمين صفر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية‎

عربي

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شرق القامشلي في سوريا

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شرق القامشلي في سوريا

راقصة تونسية تثير جدلاً وسخرية بعد نيتها الترشح للرئاسة

راقصة تونسية تثير جدلاً وسخرية بعد نيتها الترشح للرئاسة

ولي العهد السعودي يَدخل على خط أزمة كشمير

ولي العهد السعودي يَدخل على خط أزمة كشمير

الجيش السوري يتصدى لهجوم المجموعات المسلحة على بلدة حصرايا بريف حماة

الجيش السوري يتصدى لهجوم المجموعات المسلحة على بلدة حصرايا بريف حماة