شؤون فلسطينية

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل (عوفر)

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل (عوفر)
أسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأسرى في معتقل (عوفر) اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة المعتقل، بعد جلسة حوار استمرت لأكثر من ساعة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن الاتفاق يتضمن إعادة الأسرى الذين تم قمعهم ونقلهم إلى سجون (هشارون) و(هداريم) و(جلبوع)، ونقل ستة منهم إلى معتقل (النقب) الصحراوي إلى حين العمل على إعادتهم مجددا إلى معتقل (عوفر).

وأشار إلى أن الأسرى أبلغوا الإدارة أن إغلاق الأقسام سيستمر يوم الجمعة، ويوم عيد الأضحى المبارك، لضمان تنفيذ ما اتفق عليه مبدئيا، وإعادة الأوضاع داخل المعتقل إلى ما كانت عليه قبل عملية القمع.

وكانت قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال ما تسمى "بالمتسادا" اقتحمت قسمي (20) و(19) وهو القسم الذي يضم الأسرى الأطفال (الأشبال)، وكان ذلك في تاريخ الرابع من آب/ أغسطس الجاري، حيث نفذت عملية قمع وحشية، وتم الاعتداء على الأسرى ورشهم بالغاز، وتقييد الأسرى الأطفال ونقلهم إلى الزنازين، وعزل ونقل أسرى آخرين، وواجه الأسرى عملية القمع بخطوات مبدئية تمثلت، بإرجاع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام.

ويوم أمس أعلن ستة أسرى جرى قمعهم ونقلهم من المعتقل الاضراب عن الطعام، وهم: محمد خطبة، وأسامة عودة، ومعتز حامد، وثائر حمايل، ورامي هيفا، وشادي شلالدة.

أخبار ذات صلة

الخضري: كساد تجاري عشية العيد في غزة والضفة والمطلوب وضع خُطة اقتصادية

الخضري: كساد تجاري عشية العيد في غزة والضفة والمطلوب وضع خُطة اقتصادية

جامعة القدس تبحث سبل التعاون مع مستشفى حقل الرعاه

جامعة القدس تبحث سبل التعاون مع مستشفى حقل الرعاه

سلطات الاحتلال تدمر خطاً ناقلاً للمياه وتستولي على شبكة ريّ بالأغوار الشمالية

سلطات الاحتلال تدمر خطاً ناقلاً للمياه وتستولي على شبكة ريّ بالأغوار الشمالية

مذكرة تفاهم فلسطينية - أردنية لتوفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية

مذكرة تفاهم فلسطينية - أردنية لتوفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية

الشرافي لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: إطلاق اسم السبسي على قاعة المؤتمرات بمبنى الجامعة بخانيونس

الشرافي لـ"دنيا الوطن": إطلاق اسم السبسي على قاعة المؤتمرات بمبنى الجامعة بخانيونس

نقيب الأطباء: المحكمة العليا وجهت لنا كتاباً بضرورة وقف الإضراب فوراً

نقيب الأطباء: المحكمة العليا وجهت لنا كتاباً بضرورة وقف الإضراب فوراً

الرئيس عباس: إسرائيل لم تحترم الاتفاقات الثنائية وتصر على تدميرها

الرئيس عباس: إسرائيل لم تحترم الاتفاقات الثنائية وتصر على تدميرها

والدة الطفل العوينى المصاب بالفشل الكلوي تناشد بتحويله للعلاج بالخارج لتدهور حالته

والدة الطفل العوينى المصاب بالفشل الكلوي تناشد بتحويله للعلاج بالخارج لتدهور حالته

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

الخضري: كساد تجاري عشية العيد في غزة والضفة والمطلوب وضع خُطة اقتصادية

الخضري: كساد تجاري عشية العيد في غزة والضفة والمطلوب وضع خُطة اقتصادية

جامعة القدس تبحث سبل التعاون مع مستشفى حقل الرعاه

جامعة القدس تبحث سبل التعاون مع مستشفى حقل الرعاه

سلطات الاحتلال تدمر خطاً ناقلاً للمياه وتستولي على شبكة ريّ بالأغوار الشمالية

سلطات الاحتلال تدمر خطاً ناقلاً للمياه وتستولي على شبكة ريّ بالأغوار الشمالية

الشرافي لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: إطلاق اسم السبسي على قاعة المؤتمرات بمبنى الجامعة بخانيونس

الشرافي لـ"دنيا الوطن": إطلاق اسم السبسي على قاعة المؤتمرات بمبنى الجامعة بخانيونس

والدة الطفل العوينى المصاب بالفشل الكلوي تناشد بتحويله للعلاج بالخارج لتدهور حالته

والدة الطفل العوينى المصاب بالفشل الكلوي تناشد بتحويله للعلاج بالخارج لتدهور حالته

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل &#34;عوفر&#34;

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل "عوفر"

الخارجية: إرهاب &#34;أردان&#34; في القدس لن يمر

الخارجية: إرهاب "أردان" في القدس لن يمر

وزير الاقتصاد والممثل الاسترالي يبحثان مجالات التعاون بين البلدين

وزير الاقتصاد والممثل الاسترالي يبحثان مجالات التعاون بين البلدين

منوعات

نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

فنان لبناني يثير الجدل: &#34;الصباط اللي بلبسه بإجري بساوي معاشك 9 أشهر&#34;

فنان لبناني يثير الجدل: "الصباط اللي بلبسه بإجري بساوي معاشك 9 أشهر"

بعد صراع مع المرض.. وفاة أرملة الفنان سيد زيان

بعد صراع مع المرض.. وفاة أرملة الفنان سيد زيان

ضم حلا الترك وشقيقها لوالدهما واسقاط الحضانة عن أمهما لأنها &#34;مُهملة&#34;

ضم حلا الترك وشقيقها لوالدهما واسقاط الحضانة عن أمهما لأنها "مُهملة"

&#34;إيه الهزار ده؟&#34;.. تغيير الأبراج يُثير جدلًا واسعًا بين النشطاء و&#34;الفلك&#34; يحسم الأمر

"إيه الهزار ده؟".. تغيير الأبراج يُثير جدلًا واسعًا بين النشطاء و"الفلك" يحسم الأمر

شاهد الصورة الأكثر تداولاً.. ريا أبي راشد بلقاء تلفزيوني مع طليقة زوجها

شاهد الصورة الأكثر تداولاً.. ريا أبي راشد بلقاء تلفزيوني مع طليقة زوجها

شظايا انفجار معهد الأورام بالقاهرة تطال أروى

شظايا انفجار معهد الأورام بالقاهرة تطال أروى

فتاة حسناء تُحرج محمد رمضان بالأحضان والقبلات

فتاة حسناء تُحرج محمد رمضان بالأحضان والقبلات

شاهد: سما المصري تظهر في مسيرة للمثليين بهولندا

شاهد: سما المصري تظهر في مسيرة للمثليين بهولندا

الراقصة التونسية نرمين صفر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية‎

الراقصة التونسية نرمين صفر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية‎

عربي

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شرق القامشلي في سوريا

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شرق القامشلي في سوريا

راقصة تونسية تثير جدلاً وسخرية بعد نيتها الترشح للرئاسة

راقصة تونسية تثير جدلاً وسخرية بعد نيتها الترشح للرئاسة

ولي العهد السعودي يَدخل على خط أزمة كشمير

ولي العهد السعودي يَدخل على خط أزمة كشمير

الجيش السوري يتصدى لهجوم المجموعات المسلحة على بلدة حصرايا بريف حماة

الجيش السوري يتصدى لهجوم المجموعات المسلحة على بلدة حصرايا بريف حماة