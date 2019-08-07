شؤون فلسطينية

جامعة القدس تبحث سبل التعاون مع مستشفى حقل الرعاه

جامعة القدس تبحث سبل التعاون مع مستشفى حقل الرعاه
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس جامعة القدس أ.د.عماد ابو كشك ورئيس مجلس ادارة جمعية بيت ساحور التعاونيه للضمان الصحي خضر كوكالي، وبحضور، الوزير ناصر قطامي مستشار الصناديق العربية والإسلامية، سبل التعاون المشترك ما بين الجامعة ومستشفى حقل الرعاه في بيت لحم، وذلك تمهيدا لإمكانية عقد اتفاقية للتدريب السريري لطلبة كليه الطب واعتماده كمستشفى تعليمي للجامعة.

ويأتي هذا اللقاء والذي اقيم في مبنى الجمعية في مدينة بيت لحم وشمل جوله ميدانية في مبنى مستشفى حقل الرعاه قيد الانشاء، في اطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها جامعة القدس وقطعت شوطاً هاماً في تنفيذها، والتي تقوم على تطوير شراكاتها التعليمية مؤسسات الوطن، بما يفسح المجال لتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية في سبيل تطوير البرامج، ورفع كفاءة الطلبة وفقا لأعلى المعايير العالمية، والتي تعود بفائدتها على المجتمع الفلسطيني ككل.

واشاد  أ.د. ابو كشك بالاعمال التي تقوم بها الجمعية والتي تخدم الاف من سكان المنطقة، مشيرا الى ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية من أجل تطوير الكوادرالبشرية العاملة في قطاع الصحة في فلسطين وارساء دعائم التعاون المتبادل في مجالات التعليم الطبي والبحث الصحي.

وتحدث قطامي على اهمية جامعة القدس بصفتها الجامعة التي تعمل دائما على الانتشار بالوطن للوصول الى اكبر عدد ممكن من افراد المجتمع لتقديم الخدمة لهم، حيث جاء هذا اللقاء لوضع اطرالتنسيق والتعاون بين الجامعة والمستشفى في مجال التدريب والتعليم الصحي لتقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية.

واشار كوكالي الى الاهمية الكبيرة لعقد اتفاقية تعاون مشترك بين المستشفى وجامعة القدس حيث ستعمل هذه  الشراكة الى رفع مستوى اداء الخدمات الصحية الوطنية تماشيا مع الاحتياجات الوطنية في مجالات تطوير الخدمات والكوادر العاملة في الحقل الصحي، مشيرا الى ان المستشفى يخدم ما يقارب 200 الف نسمه، من قرى الريف الشرقي، وبيت لحم والمخيمات، وبيت جالا وقرى محافظة الخليل الشمالية وقرى محافظة القدس الجنوبية .

وسيضم المستشفى عدة اقسام كعيادة الطوارئ، والعيادات الخارجية (عيادة طب عام، عيادة رعاية الحوامل، عيادة الاطفال، باطنية وقلب، الاذن والانف والحنجرة، الجراحة النسائية والولادة، العظام، التغذية، مسالك بولية، الجراحة العامة، غدد صماء وسكري، عيادة جراحة الأوعية الدموية والشرايين، عيادة تصوير الأمواج فوق الصوتية تصوير الشرايين والقلب، جلدية، عيادة القلب وفحص الجهد) بالاضافة الى قسم المختبر ويقوم بعمل جميع الفحوصات الطبية المخبرية وقسم الجراحة النهارية وقسم الولادة والجراحة النسائية وقسم تنظير المعدة والقولون وقسم الاشعة التشخيصية.

وتحظى الكليات الطبية في جامعة القدس باعتراف محلي واسرائيلي ودولي شامل، ويلتحق سنويا المئات من خريجيها للعمل او الاختصاص في مستشفيات بالقدس والداخل.

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