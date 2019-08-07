على خلفية أزمة كشمير.. باكستان تطرد السفير الهندي

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رام الله - دنيا الوطن

قررت باكستان طرد السفير الهندي في البلاد، وتعليق التجارة مع نيودلهي، وذلك على خلفية أزمة كشمير.



وأعلنت إسلام أباد إحالتها لقضية كشمير إلى مجلس الأمن على خلفية التطورات الأخيرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.



وأعلنت الحكومة الهندية، في وقت سابق يوم الاثنين، إلغاء الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، في ظل توتر كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا.



كما أعلنت السلطات الهندية في ​كشمير​، أنها فرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها، وأمرت بإغلاق ​المدارس​ والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تجدد التوتر بين ​نيودلهي​ وإسلام آباد بشأن الإقليم المتنازع عليه.