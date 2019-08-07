سلطات الاحتلال تدمر خطاً ناقلاً للمياه وتستولي على شبكة ريّ بالأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
دمّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خطاً ناقلاً للمياه، واستولت على شبكة ريّ داخلية، في قرية عين البيضاء بالأغوار الشمالية.
وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات: إن قوات الاحتلال دمرت خطا ناقلاً للمياه بطول 150م، تعود ملكيته للمواطن وائل سعود فقها، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
دمّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خطاً ناقلاً للمياه، واستولت على شبكة ريّ داخلية، في قرية عين البيضاء بالأغوار الشمالية.
وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات: إن قوات الاحتلال دمرت خطا ناقلاً للمياه بطول 150م، تعود ملكيته للمواطن وائل سعود فقها، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
كما استولت على شبكة ريّ داخلية تغطي مساحة 50 دونما، تعود للمواطن ناهل سعود علي فقها.
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