سلطات الاحتلال تدمر خطاً ناقلاً للمياه وتستولي على شبكة ريّ بالأغوار الشمالية





كما استولت على شبكة ريّ داخلية تغطي مساحة 50 دونما، تعود للمواطن ناهل سعود علي فقها.





رام الله - دنيا الوطندمّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خطاً ناقلاً للمياه، واستولت على شبكة ريّ داخلية، في قرية عين البيضاء بالأغوار الشمالية.وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات: إن قوات الاحتلال دمرت خطا ناقلاً للمياه بطول 150م، تعود ملكيته للمواطن وائل سعود فقها، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).