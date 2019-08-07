شؤون فلسطينية

مذكرة تفاهم فلسطينية - أردنية لتوفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية

مذكرة تفاهم فلسطينية - أردنية لتوفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية
الرئيس عباس والعاهل الأردني
رام الله - دنيا الوطن
وقعت الحكومتان الأردنية والفلسطينية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال توفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية "من وعبر الأردن" بالاستفادة من الخبرة الأردنية.

ووقع المذكرة وزير المالية شكري بشارة، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، بحضور رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم.

وتنص المذكرة على تعاون البلدين في مجالات توفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية من خلال شرائها من الشركات المرخصة في المملكة وتصديرها الى فلسطين، وتخزين المشتقات النفطية في المرافق النفطية الأردنية، إضافة الى مجالات التعاون الطاقي المشترك، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

 من جانبه، أكد بشارة أهمية مذكرة التفاهم في تحديد معايير التعامل فيما يخص توفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية، مشيراً إلى انها أمر حيوي ومهم للطرفين، وتأتي استكمالا لأعمال اللجنة الفلسطينية- الأردنية العليا المشتركة.

وقال: "المذكرة تأتي في اطار توثيق علاقات التعاون بين البلدين لخدمة مصالحهما الاقتصادية خاصة أن سوق المشتقات النفطية في الأردن تعد متقدمة، والمذكرة لبنة أخرى في صرح العلاقات الأخوية التي تربط الأردن وفلسطين والشعبين الشقيقين، ومطلبا مهما للطرفين سينعكس إيجابا على شعبي البلدين، وسيتم تلمس نتائجه الإيجابية قريبا".

وقدر بشارة قيمة مستوردات دولة فلسطين من المشتقات النفطية سنويا بمبلغ يتراوح ما بين 2.5 الى ثلاثة مليارات دولار.

وأشار إلى ان سلطة الطاقة الفلسطينية تتابع بشكل حثيث موضوع رفع قدرة الربط الكهربائي مع الأردن واصفا المشروع بانه تطور هام "ننظر اليه ببالغ الأهمية" ويجسد رؤية الرئيس محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وحكومتي البلدين.

بدورها، قالت زواتي عقب التوقيع أن المذكرة تأتي تجسيدا لعلاقات التعاون الاخوي المتينة التي تربط البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مشيدة بالتعاون الطاقي القائم بين الأردن وفلسطين.

وأكدت أهمية تزويد فلسطين بالمشتقات النفطية لمساعدة الشعب الفلسطيني على تنويع مصادره من الطاقة، مبدية استعداد المملكة لتقديم خبراتها للجانب الفلسطيني خاصة في مجال قطاع تسويق المشتقات النفطية.

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