أنقرة وواشنطن تتفقان على إنشاء مركز عمليات مشتركة بشأن المنطقة الآمنة بسوريا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (الأناضول) الرسمية، أن أنقرة وواشنطن توصلتا لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا، خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية: إن الاتفاق مع واشنطن على أن تكون المنطقة الآمنة شمال سوريا ممر سلام، مضيفة أن الاتفاق يشمل اتخاذ جميع التدابير لضمان عودة السوريين الذين هجّروا إلى بلدهم.
أفادت وكالة (الأناضول) الرسمية، أن أنقرة وواشنطن توصلتا لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا، خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية: إن الاتفاق مع واشنطن على أن تكون المنطقة الآمنة شمال سوريا ممر سلام، مضيفة أن الاتفاق يشمل اتخاذ جميع التدابير لضمان عودة السوريين الذين هجّروا إلى بلدهم.
التعليقات