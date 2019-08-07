أنقرة وواشنطن تتفقان على إنشاء مركز عمليات مشتركة بشأن المنطقة الآمنة بسوريا











رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (الأناضول) الرسمية، أن أنقرة وواشنطن توصلتا لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا، خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا.وقالت وزارة الدفاع التركية: إن الاتفاق مع واشنطن على أن تكون المنطقة الآمنة شمال سوريا ممر سلام، مضيفة أن الاتفاق يشمل اتخاذ جميع التدابير لضمان عودة السوريين الذين هجّروا إلى بلدهم.