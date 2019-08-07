شؤون فلسطينية

نقيب الأطباء: المحكمة العليا وجهت لنا كتاباً بضرورة وقف الإضراب فوراً

نقيب الأطباء: المحكمة العليا وجهت لنا كتاباً بضرورة وقف الإضراب فوراً
الدكتور شوقي صبحة نقيب الأطباء الفلسطينيين
خاص دنيا الوطن
أكد الدكتور شوقي صبحة نقيب الأطباء الفلسطينيين، أن المحكمة العليا الفلسطينية، وجهت كتاباً الى النقابة، بضرورة وقف الإضراف فورا.

وقال صبحة في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن": "خلال الساعات القليلة المقبلة، سيعقد مجلس نقابة الاطباء اجتماعاً طارئا، وسيكون هناك بيان سيصدر عن النقابة، يوضح كافة الحيثيات".

وكانت النقابة، قد أعلنت في بيان صحفي لها، فجر اليوم الأربعاء، وقف التعامل مع النيابة العامة في لجان التحقيق، وعدم الشهادة أمام النيابة، وإيقاف كتابة التقارير الطبية، رداً على بيان النيابة، بشأن توقيف طبيب في مدينة قلقيلية.

ودعت النقابة في بيانها، الأطباء العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومباني وزارة الصحة، لعدم التوجه إلى الدوام بشكل قطعي.

وأعلنت النقابة، عن وقف العمليات المبرمجة والعمل بالعيادات الخارجية، واقتصار العمل على حالات إنقاذ الحياة وأقسام مرضى الدم والكلى والتحويلات الطبية.

أخبار ذات صلة

سلطات الاحتلال تدمر خطاً ناقلاً للمياه وتستولي على شبكة ريّ بالأغوار الشمالية

سلطات الاحتلال تدمر خطاً ناقلاً للمياه وتستولي على شبكة ريّ بالأغوار الشمالية

مذكرة تفاهم فلسطينية - أردنية لتوفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية

مذكرة تفاهم فلسطينية - أردنية لتوفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية

الشرافي لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: إطلاق اسم السبسي على قاعة المؤتمرات بمبنى الجامعة بخانيونس

الشرافي لـ"دنيا الوطن": إطلاق اسم السبسي على قاعة المؤتمرات بمبنى الجامعة بخانيونس

الرئيس عباس: إسرائيل لم تحترم الاتفاقات الثنائية وتصر على تدميرها

الرئيس عباس: إسرائيل لم تحترم الاتفاقات الثنائية وتصر على تدميرها

والدة الطفل العوينى المصاب بالفشل الكلوي تناشد بتحويله للعلاج بالخارج لتدهور حالته

والدة الطفل العوينى المصاب بالفشل الكلوي تناشد بتحويله للعلاج بالخارج لتدهور حالته

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل &#34;عوفر&#34;

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل "عوفر"

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; هدف زيارته للقطاع

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكشف لـ"دنيا الوطن" هدف زيارته للقطاع

الخارجية: إرهاب &#34;أردان&#34; في القدس لن يمر

الخارجية: إرهاب "أردان" في القدس لن يمر

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تدمر خطاً ناقلاً للمياه وتستولي على شبكة ريّ بالأغوار الشمالية

سلطات الاحتلال تدمر خطاً ناقلاً للمياه وتستولي على شبكة ريّ بالأغوار الشمالية

الشرافي لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: إطلاق اسم السبسي على قاعة المؤتمرات بمبنى الجامعة بخانيونس

الشرافي لـ"دنيا الوطن": إطلاق اسم السبسي على قاعة المؤتمرات بمبنى الجامعة بخانيونس

والدة الطفل العوينى المصاب بالفشل الكلوي تناشد بتحويله للعلاج بالخارج لتدهور حالته

والدة الطفل العوينى المصاب بالفشل الكلوي تناشد بتحويله للعلاج بالخارج لتدهور حالته

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل &#34;عوفر&#34;

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل "عوفر"

الخارجية: إرهاب &#34;أردان&#34; في القدس لن يمر

الخارجية: إرهاب "أردان" في القدس لن يمر

وزير الاقتصاد والممثل الاسترالي يبحثان مجالات التعاون بين البلدين

وزير الاقتصاد والممثل الاسترالي يبحثان مجالات التعاون بين البلدين

الاقتصاد تضبط 70 طناً من منتجات الاحتلال الإسرائيلي

الاقتصاد تضبط 70 طناً من منتجات الاحتلال الإسرائيلي

مجدلاني يلتقي السفير المصري ويثمن دورها بدعم قضية شعبنا

مجدلاني يلتقي السفير المصري ويثمن دورها بدعم قضية شعبنا

منوعات

نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

فنان لبناني يثير الجدل: &#34;الصباط اللي بلبسه بإجري بساوي معاشك 9 أشهر&#34;

فنان لبناني يثير الجدل: "الصباط اللي بلبسه بإجري بساوي معاشك 9 أشهر"

بعد صراع مع المرض.. وفاة أرملة الفنان سيد زيان

بعد صراع مع المرض.. وفاة أرملة الفنان سيد زيان

ضم حلا الترك وشقيقها لوالدهما واسقاط الحضانة عن أمهما لأنها &#34;مُهملة&#34;

ضم حلا الترك وشقيقها لوالدهما واسقاط الحضانة عن أمهما لأنها "مُهملة"

شاهد الصورة الأكثر تداولاً.. ريا أبي راشد بلقاء تلفزيوني مع طليقة زوجها

شاهد الصورة الأكثر تداولاً.. ريا أبي راشد بلقاء تلفزيوني مع طليقة زوجها

شظايا انفجار معهد الأورام بالقاهرة تطال أروى

شظايا انفجار معهد الأورام بالقاهرة تطال أروى

فتاة حسناء تُحرج محمد رمضان بالأحضان والقبلات

فتاة حسناء تُحرج محمد رمضان بالأحضان والقبلات

شاهد: سما المصري تظهر في مسيرة للمثليين بهولندا

شاهد: سما المصري تظهر في مسيرة للمثليين بهولندا

الراقصة التونسية نرمين صفر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية‎

الراقصة التونسية نرمين صفر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية‎

وصفه نجلها بـ&#34;الحقير&#34;.. زوج أنغام يتحدث لأول مرة عن علاقته بأصالة وزوجها

وصفه نجلها بـ"الحقير".. زوج أنغام يتحدث لأول مرة عن علاقته بأصالة وزوجها

عربي

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شرق القامشلي في سوريا

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شرق القامشلي في سوريا

راقصة تونسية تثير جدلاً وسخرية بعد نيتها الترشح للرئاسة

راقصة تونسية تثير جدلاً وسخرية بعد نيتها الترشح للرئاسة

ولي العهد السعودي يَدخل على خط أزمة كشمير

ولي العهد السعودي يَدخل على خط أزمة كشمير

الجيش السوري يتصدى لهجوم المجموعات المسلحة على بلدة حصرايا بريف حماة

الجيش السوري يتصدى لهجوم المجموعات المسلحة على بلدة حصرايا بريف حماة