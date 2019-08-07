نقيب الأطباء: المحكمة العليا وجهت لنا كتاباً بضرورة وقف الإضراب فوراً

الدكتور شوقي صبحة نقيب الأطباء الفلسطينيين

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خاص دنيا الوطن

أكد الدكتور شوقي صبحة نقيب الأطباء الفلسطينيين، أن المحكمة العليا الفلسطينية، وجهت كتاباً الى النقابة، بضرورة وقف الإضراف فورا.



وقال صبحة في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن": "خلال الساعات القليلة المقبلة، سيعقد مجلس نقابة الاطباء اجتماعاً طارئا، وسيكون هناك بيان سيصدر عن النقابة، يوضح كافة الحيثيات".



وكانت النقابة، قد أعلنت في بيان صحفي لها، فجر اليوم الأربعاء، وقف التعامل مع النيابة العامة في لجان التحقيق، وعدم الشهادة أمام النيابة، وإيقاف كتابة التقارير الطبية، رداً على بيان النيابة، بشأن توقيف طبيب في مدينة قلقيلية.



ودعت النقابة في بيانها، الأطباء العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومباني وزارة الصحة، لعدم التوجه إلى الدوام بشكل قطعي.



وأعلنت النقابة، عن وقف العمليات المبرمجة والعمل بالعيادات الخارجية، واقتصار العمل على حالات إنقاذ الحياة وأقسام مرضى الدم والكلى والتحويلات الطبية.