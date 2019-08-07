الرئيس عباس: إسرائيل لم تحترم الاتفاقات الثنائية وتصر على تدميرها





جاء ذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفداً من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي برئاسة رئيس الأغلبية في الكونغرس ستيني هوير.



وجدد الرئيس عباس التأكيد على أن إسرائيل لم تحترم الاتفاقات الثنائية الموقعة برعاية دولية، وتصر على تدميرها، الأمر الذي دفع القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرار بوقف هذه الاتفاقيات.



بدورهم، أعرب أعضاء الوفد عن دعمهم الكامل لحل الدولتين وتحقيق السلام، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأجاب الرئيس عباس على العديد من الأسئلة التي طرحها الوفد والمتعلقة بإمكانية تحقيق السلام.



رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس محمود عباس اليوم الأربعاء، على حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على رفضه للإملاءات والقرارات الأميركية المتعلقة بالقدس واللاجئين والحدود والأمن.