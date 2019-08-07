والدة الطفل العوينى المصاب بالفشل الكلوي تناشد بتحويله للعلاج بالخارج لتدهور حالته

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رام الله - دنيا الوطن - نهى مسلم

ناشدت والدة الطفل يحيى العويني ذو العشر سنوات المسئولين و أصحاب القرار بالاسراع بتحويل طفلها الذى يعانى من فشل كلوى مزمن نظرا لتدهور حالته الصحية.



و بينت والدته ان طفلها منوم بمستشفى الرنتيسى لأكثر من ثلاثين يوما لارتفاع الضغط رغم تناوله لخمس أصناف من الأدوية لكنها لم تجدى نفعا,مستغيثة بأصحاب الضمائر الحية لانقاذ حياة طفلها قبل أن يفقد حياته.



و تضيف بحسرة وألم:" طفلى يذبل يوما بعد يوما حيث تطرأ عليه أعراض يومية دائمة من صداع و تشنجات و دوخة ونزيف من الانف ،مشيرة أنه تم تركيب أربع وحدات دم له خلال عشرة أيام ،ويتنفس عن طريق أجهزة الاكسجين ولا ينام الليل

بالنهار،معبرة عن تخوفها من تفاقم حالته و فقدانه.



و تشير والدته الى أن معظم أدوية الكلى و الضغط غير متوفرة بالمستشفى و تضطر لشرائها على حسابها الخاص بشكل متكرر,مما يضاعف من مصاريف هى أمس الحاجة لها في ظروف اقتصادية قاهرة.



د.نبيل عياد رئيس قسم الكلية بمستشفى الرنتيسى, يوضح أن حالة الطفل تزداد سوءا كلما طال عمر انتظار التحويلة التى كتبت له من شهر مضى و لم يصل رد حتى الآن،حيث لم تعد هناك استجابة لأدوية الضغط لخفض معدله لدى الطفل يحيى الذى يعانى من ارتفاع فيه منذ ستة أشهر.



و يشدد د.عياد بتحويل الطفل عاجلا لاجراء عملية تجفيف أوردة الكليتين حتى ينتظم معدل الضغط لديه, وهو الان قيد الملاحظة في القسم تخوفا من حدوث أى طارىء مفاجىء يفقده حياته.



ويذكر أن الطفل العوينى يعانى من فشل كلوى و ارتفاع في وظائف الكلى منذ ثلاث سنوات نتيجة عامل وراثى جينى.