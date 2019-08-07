شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكشف لـ"دنيا الوطن" هدف زيارته للقطاع

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكشف لـ"دنيا الوطن" هدف زيارته للقطاع
وزير الاتصالات إسحق سدر
رام الله - دنيا الوطن
كشف د. إسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأربعاء، هدف زيارته لقطاع غزة، والتي بدأها أمس الثلاثاء.

وقال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن الزيارة تأتي للقيام بعمل كل ما يمكن أن يخفف عن أهلنا في قطاع غزة، بناءً للتكليف الذي كلفه الرئيس عباس لرئيس الوزراء د. محمد اشتية.

وتابع: هناك كفاءات وطنية وهم زملاء من وزارة الاتصالات موجودون في قطاع غزة، ونحن حضرنا لتعميق التواصل مع هؤلاء الزملاء؛ لإعطائهم دوراً في تطوير وخدمة الوطن في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه كان هناك لقاء مطول مع هذه الخبرات في قطاع غزة، لتكمل العمل مع زملائهم في المحافظات الشمالية، مشيراً إلى أنه تم التوافق في عدة ملفات وتم وضع خطط مستقبلية، سيتم تنفيذها منذ هذه اللحظة.

وأضاف: حضرنا بالأمس إلى غزة، وأمس كان مخصصاً للأمور الاجتماعية وزيارة الأقارب، واليوم كان يوم عمل، وسنستمر في لقاءاتنا مع القطاع الخاص، وتشجيع الشركات الناشئة والكفاءات الغزية التي نفتخر بها. 

وأضاف سدر: نقوم بتشجيع هؤلاء المبادرين والمبادرات، وسيتم وضع آليات للتعاون معهم، لتطوير أنفسهم ومنتجاتهم عربياً وإقليمياً، وهذا ما بدأنا به بالفعل منذ استلامنا للحكومة، ونأمل أن يكون هناك نتائج على الأرض لترويج منتجاتهم بشكل سليم.

وأكد وزير الاتصالات، أننا سنلتقي أصحاب الشركات المزودة للإنترنت، وسنعمل على حل مشاكلهم قدر المستطاع ومساعدتهم.

وفي سؤال حول وجود أي معيقات من قبل حركة حماس، قال سدر: "نحن نركز عل العمل الفني، وما يخدم المواطن الفلسطيني وليس من سياسة الحكومة الذهاب إلى الأمور السياسية، والتي يمكن أن يكون هناك فيها نوع من الاستفزاز، وذلك احتراماً للمواطن الغزي.

وشدّد على أنه لم نشعر بأي نوع من أنواع الإعاقة، ونحن نبحث عن العمل، وليس للتجاذبات مع أي طرف.

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