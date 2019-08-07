الخارجية: إرهاب "أردان" في القدس لن يمر

قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن قرارات ما يُسمى بوزير الأمن الداخلي في "إسرائيل" جلعاد أردان، بشأن حظر النشاطات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك النشاطات الثقافية والخيرية والإنسانية والتعليمية، يعتبر جزءاً لا يتجزأ من مخططات الاحتلال وأذرعه المختلفة لتهويد المدينة، ولن تمر.





وأكدت الوزارة في بيان لها الأربعاء، أن المؤسسات الفلسطينية في القدس، ليست بحاجة لإذن أو تصريح بالعمل من سلطات الاحتلال، ووزير أمنها الداخلي العنصري أردان، حيث إن ممارستها لعملها ينبع من اتفاق إسرائيلي فلسطيني وفقاً لرسالة "شمعون بيرس" التي وجهها في حينه لمبعوث السلام النرويجي "لارسن"، التي أكد فيها التزام اسرائيل باستمرار عمل وفاعلية المؤسسات الفلسطينية في القدس.





وأضافت، أن قرارات أردان استعمارية عنصرية بامتياز وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة، وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص على أن شرقي القدس هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.





وأكملت "وعليه فإن وجود الاحتلال ومؤسسات دولته بما فيها وزارة أردان وزمرته هو الإرهاب بعينه".





وأكدت الوزارة، أن لا أحد في العالم يعترف بالسيادة والقانون الإسرائيلي على القدس، كما يدعي المستوطن أردان.





وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، بسرعة توفير الحماية للمواطن الفلسطيني المقدسي من إرهاب الاحتلال ووزرائه ومؤسساته وأذرعه، داعية لسرعة العمل من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفقاً لبروتوكولات واتفاقيات جنيف والقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار "متحدون من أجل السلام" لتوفير سبل الحماية للشعب الفلسطيني من جبروت الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه.

رام الله - دنيا الوطن