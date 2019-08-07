بأرقام فلكية.. شاهد أبرز المتبرعين لمعهد الأورام بعد الحادث الإرهابي



وكشف رئيس جامعة القاهرة المصرية، محمد عثمان الخشت، أن المعهد تعرض لخسائر فادحة مؤكدًا أن التقديرات الأولية للخسائر تُقدر بـ100 مليون جنيه أي ما يعادل الـ6 ملايين دولار.



وطالب رئيس جامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو عبدالحميد، عبر فضائية "TEN"جميع المتبرعين بوضع التبرع لصالح معهد الأورام داخل حسابات حكومية.



وتبرع العديد من الشخصيات المعروفة بمبالغ كبيرة أثارت استحسان الشعب المصري، وكان أبرزهم:



نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح: تبرع بـ 50 مليون جنيه



الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي: تبرع بمبلغ 50 مليون جنيه



رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: تبرع بمبلغ مليون جنيه



رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين: تبرع بالكميات المطلوبة من السيراميك لإعادة ترميم المعهد

رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى: تبرع بـ 10 مليون جنيه

وكشف رئيس جامعة القاهرة المصرية، محمد عثمان الخشت، أن المعهد تعرض لخسائر فادحة مؤكدًا أن التقديرات الأولية للخسائر تُقدر بـ100 مليون جنيه أي ما يعادل الـ6 ملايين دولار.وطالب رئيس جامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو عبدالحميد، عبر فضائية "TEN"جميع المتبرعين بوضع التبرع لصالح معهد الأورام داخل حسابات حكومية.وتبرع العديد من الشخصيات المعروفة بمبالغ كبيرة أثارت استحسان الشعب المصري، وكان أبرزهم:

رام الله - دنيا الوطنفُجعت مصر قبل ثلاثة أيام بحادث تفجيرأدى إلى مقتل نحو 20 شخصا على الأقل فيما أصيب نحو 30، من جراء انفجار سيارة تحمل متفجرات وقع بشارع كورنيش النيل في منطقة السيدة زينب، أمام معهد الأورام وسط القاهرة.