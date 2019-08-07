الاقتصاد تضبط 70 طناً من منتجات الاحتلال الإسرائيلي





وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن طواقم حماية المستهلك وشركاءها، تمكنوا من إفشال عمليات التهريب قبل وصولها إلى السوق، بفعل الجهود التي تبذل لضبط وتنظيم السوق، والمراقبة المستمرة لمحاولات تهريب هذه المنتجات إلى السوق الفلسطيني.





وذكرت الوزارة، أن عدداً من المنتجات الإسرائيلية، اكتشف أنها تحتوي على سالمونيلا، خلال العام الجاري، تم سحبها من السوق، والتعامل معها، وفق الأصول القانونية المعمول بها.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، إن طواقمها وبالتعاون مع شركائها، ضبطت خلال النصف الأول من العام الجاري (70) طناً من منتجات الاحتلال الإسرائيلي، الجزء الأكبر منها ضبط أثناء محاولة تهريبها إلى السوق الفلسطيني، وهي عبارة عن سلع غذائية، ومستحضرات طبية وكهربائيات، ومواد كيماوية وغيرها.