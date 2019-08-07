شؤون فلسطينية

مجدلاني يلتقي السفير المصري ويثمن دورها بدعم قضية شعبنا

مجدلاني يلتقي السفير المصري ويثمن دورها بدعم قضية شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، على العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين فلسطين وجمهورية مصر العربية، وما تشهده من تطور مستمر، موضحاً أهمية دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على المشروع الوطنى، والتمسك برعايتها للمصالحة، وإنهاء الانقسام.

ووضع د. مجدلاني، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بمكتبه بمدينة رام الله، مع سفير جمهورية مصر العربية، المعتمد لدى دولة فلسطين عصام الدين عاشور، بآخر الأوضاع والمستجدات السياسية، ومواصلة إدارة ترامب دعمها وتشجيعها لنتنياهو لضمان فوزه بالانتخابات في دولة الاحتلال، وأطلعه على قرار القيادة المتعلق بوقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال، وكذلك الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.

وأشار د. مجدلاني لخطورة الأوضاع في المنطقة، والانتهاكات التي تقوم بها حكومة الفاشية الجديدة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، بما فيها التوسع الاستيطاني، وما يمثله من تحد صارخ لكافة القرارات الدولية، وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية، والغطاء والشراكة من قبل إدارة ترامب لكافة إجراءات الاحتلال.

ومن جانبه، أكد عاشور على عمق العلاقات الفلسطينية المصرية، وجهودها في المصالحة الوطنية، قائلاً نتفق في الرؤية السياسية بخطورة وصعوبة الأوضاع، وأن مصر ستبقى داعماً رئيسياً للقضية الفلسطينية.

وفي نهاية اللقاء، الذي حضرته عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك، اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات واللقاءات السياسية.

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