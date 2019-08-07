الديمقراطية: نحيي سوريا دولة وشعباً ورئيساً على احتضانها للاجئين الفلسطينيين

دعا ناشطون سياسيون، وممثلون لفصائل العمل الوطني الفلسطيني، والاتحادات الشعبية، ولجان التنمية في المخيمات، والمنظمات النسائية والشبابية، وكتاب وصحفيون، وناشطون في لجان حق العودة وقضايا اللاجئين، إلى خطوات عملية في مجابهة صفقة ترامب- نتنياهو، ومخرجات ورشة البحرين، والتعجيل بتوفير فرص رجوع اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيم اليرموك، كما شددوا على دعم تحركات أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان، ضد القرارات الجائرة والعنصرية، لوزير العمل في الحكومة اللبنانية كميل أبو سلمان.



جاء ذلك، في بيان، أصدروه، في ختام ورشة حوارية، دعت لها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لمناقشة برنامج الجبهة للعمل الوطني والاجتماعي في سوريا.



وقد أجمع المشاركون في الورشة على ما يلي:



1) يؤكد المجتمعون على رفضهم المطلق لصفقة القرن، صفقة ترامب – نتنياهو، ولورشة البحرين، ويثمنون عالياً وحدة الموقف الوطني الفلسطيني في رفض الصفقة ومجرياتها على الصعيدين الفلسطيني والعربي والإقليمي.



2) يؤكد المجتمعون على ضرورة تحويل الرفض الوطني لصفقة القرن إلى سياسة عملية، بما في ذلك وقف العمل باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الإقتصادي، واعتماد كل أشكال المقاومة الشعبية، في الضفة، بما فيها القدس، والقطاع، لطرد الإحتلال وتفكيك الإستيطان وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.



3) يؤكد المجتمعون على ضرورة توفير كل الظروف، وإزالة العراقيل، من أمام رجوع اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيم اليرموك وإلى كل المخيمات الأخرى، مؤكدين أن هذه الخطوة تشكل رداً شافياً على دعوات ترامب ونتنياهو لشطب قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة. فالمخيم هو الحاضنة للكيانية السياسية الفلسطينية، والحافظة للهوية الوطنية الفلسطينية، والوعاء الذي يصون وحدة المجتمع الفلسطيني، ويحول دون ذوبانه في المحيط.



4) يؤكد المجتمعون تمسكهم الثابت بحقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها، ويرفضون رفضاً قاطعاً كل الحلول البديلة من توطين أو تهجير أو غيره.



5) يرفض المجتمعون المحاولات الأميركية والصهيونية المشبوهة لتصفية وكالة الغوث، بدعوى وقوع فساد في إدارتها، ويؤكدون أنهم في الوقت الذي يرفضون فيه كل أشكال الفساد أينما كان، وفي الوقت الذي كانت فيه أصوات اللاجئين هي التي تنادي ضد الفساد، وتدعو لإصلاح أوضاع المنظمة، كانت الولايات المتحدة تصم أذنيها، أما الآن، فهي تحاول، من بوابة الفساد، أن تدعو لتصفية الوكالة في إطار تصفية القضية الفلسطينية وحق العودة. إن المجتمعين يؤكدون تمسكهم بوكالة الغوث، باعتبارها شاهداً على جريمة العصر التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا. من اللاجئين،، فضلاً عن الدور الذي تقوم بأعبائه في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية والغذائية لأبناء شعبنا ويدعو المجتمعون الدول الأعضاء في الجمعية العامة لأمم المتحدة تجديد ولاية الوكالة في الدورة الحالية للمنظمة الدولية، وعدم اعتماد الفساد ذريعة للرضوخ للضغوط الأميركية.



6) في السياق نفسه يتوجه المجتمعون بتحية الإكبار والتقدير إلى الأخوة العاملين في الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا، ويخصون بالتحية رئيسها الأستاذ علي مصطفى، الذي لا يتوانى للحظة واحدة للدفاع عن كامل حقوق اللاجئين في سوريا. كما يقدمون الشكر للدولة السورية، ولرئيسها الدكتور بشار الأسد، لما تخص به اللاجئين الفلسطينيين من رعاية، بما في ذلك مساواتهم لكامل الحقوق الإنسانية والاجتماعية والوظيفية بالمواطن العربي السوري.



7) وفي هذا الإطار يدين المجتمعون القرار الجائر لوزير العمل في الحكومة اللبنانية، بمعاملة العامل الفلسطيني معاملة العامل الأجنبي، ويرون في ذلك ظلماً وإجحافاً، وسياسة عنصرية مقيتة، تعبر عن كراهية وعداء سافر لحقوق شعبنا في لبنان، في الحياة الكريمة والتمتع بالحقوق الإنسانية والإجتماعية. ويدعو المجتمعون الحكومة اللبنانية إلى إلغاء قانون إجازة العمل لأبناء شعبنا في لبنان، والإعتراف لهم بحقوقهم المدنية والإجتماعية والإنسانية. كما شكر المجتمعون القوى اللبنانية التي تقف إلى جانب حقوق أبناء شعبنا، وتحركاته السلمية. ويدينون كل المحاولات المشبوهة للتخريب على هذه التحركات.



8) يؤكد المجتمعون وقوفهم إلى جانب أهلنا في قطاع غزة في مقاومتهم للحصار الجائر، ويقدمون اسمى آيات التقدير لشهداء مسيرات العودة وكسر الحصار، ولجرحاها الأبطال، وللناشطين في صفوفها، رافعين علم فلسطين تعبيراً عن وحدة الموقف. وفي هذا السياق يدعو المجتمعون إلى إنهاء الإنقسام البغيض، واستعادة الوحدة الداخلية وإصلاح أوضاع م.ت.ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا. لتكون البيت الفلسطيني الذي تأوي إليه كل القوى والإتحادات والمؤسسات الوطنية.



9) يؤكد المجتمعون على ضرورة العمل الجاد لتوحيد الإتحادات الشعبية الفلسطينية، كما يدعون إلى

إعادة النظر بحصر تواجد أماناتها العامة في رام الله، دون الأخذ بالإعتبار التواجد الفلسطيني في الشتات.



10) يؤكد المجتمعون على ضرورة تعزيز سياسة الإهتمام بالشباب وبالنساء، وتقديم الصف الواسع من هذين القطاعين إلى مواقع المسؤولية الوطنية، تقديراً لما يقوم به الشباب وما تقوم به المرأة من دور ملحوظ في العملية الكفاحية.



كذلك وجه المجتمعون تحية إلى الجبهة الديمقراطية ومبادرتها في تنظيم الورشة، وقد شكلت فرصة غنية للتوقف أمام واقع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد، والتأكيد على ضرورة بذل الجهود لإزالة العوائق أمام تطبيع الحياة اليومية للفلسطينيين، وتجاوز تداعيات الأزمة ونتائجها.



المشاركون في الورشة:



علي مصطفى المدير العام للهيئة العامة لاجئين الفلسطينيين العرب.



عماد الكردي السفير المناوب في سفارة دولة فلسطين بدمشق.



راتب شهاب عضو اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي / التنظيم الفلسطيني / امين فرع اليرموك.



بلال قاسم محمد رئيس فرع الإعلام في إدارة التوجيه المعنوي والسياسي في جيش التحرير الفلسطيني.



محمود أبو خريش رئيس دائرة اليرموك في الهيئة العامة للاجئين.



عمر مراد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين / أمين فرع سوريا.



أبو خليل العموري عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين / القيادة العامة / امين اقليم سوريا.



محمد موعد مسؤول قسم الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني.



أبو هاني عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.



حميد خليفة نائب رئيس لجنة العلاقات السياسية في طلائع حرب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة.



أبو مجاهد مسؤول الساحة السورية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.



زهرة سعيد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين / القيادة العامة / مسؤولة المرأة.



محمد الطيب مسؤول الساحة السورية/ فدا.





أبو عرب سويد عضو قيادة الساحة السورية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني.



أكرم عبيد عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني /أمين إقليم سوريا.



أبو عاطف مسؤول العلاقات العامة في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.



موسى قاسم عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني / فتح الإنتفاضة.



تيسير موسى عضو لجنة اقليم سوريا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني / فتح.



مازن شقير الامين العام لحركة التحرير الفلسطيني الديمقراطي.



غسان الحسن رئيس فرع سوريا للإتحاد العام لعمال فلسطين.



ابراهيم الشهابي رئيس فرع سوريا للإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين.



عدنان الشهابي رئيس فرع سوريا للإتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين.



علي شهابي اللجنة الشعبية الفلسطينية لمخيم اليرموك.



أمل عصفور مسؤولة اللجنة الشعبية في مخيم اليرموك.



عبد الرزاق خليل حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح.



ابراهيم عمر عضو قيادة إقليم سوريا / فدا.



أسامة خليفة عضو الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين.



محمد أبو حسن مسؤول قسم الصيدلية في الهلال الأحمر الفلسطيني.



حسن عبدالحميد.



زينب ديب.



مها البطل.



أحمد صالح.



أمجد سويد.



فراس صالح.



محمد حسن.



فواز حمد.



معتصم حمادة.



رام الله - دنيا الوطن