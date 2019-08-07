أبو حسنة: سيتم تجديد ولاية (أونروا) خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بأنه سيتم تجديد ولاية الوكالة في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال أبو حسنة لـ"دنيا الوطن": "رغم كل الإشكاليات التي تمر بها الوكالة، إلا أن هناك تأييداً سياسياً كبيراً لـ (أونروا)، وللدور الكبير كعامل استقرار وسلام بالمنطقة".



وأضاف الناطق باسم وكالة (أونروا): "الوكالة تقدم خدمات لخمسة ملايين ونصف المليون لاجئ فلسطيني، وبالتالي لا يمكن للمجتمع الدولي، أن يتخلى عن الوكالة، أو ألا يُجدد ولايتها".



وتابع أبو حسنة بقوله: "نحن ذاهبون بجهد كبير إلى الجمعة العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل، وسنحصل على تجديد هذا التفويض".



وفي السياق، أكد أبو حسنة أنه سيتم استمرار دعم الوكالة مالياً، لافتاً إلى أنه سيكون هناك مؤتمر على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لدعم الوكالة مادياً، لاستمرار تقديم خدماتها.