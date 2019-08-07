شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على مطلوب خطير هارب منذ سنتين بالخليل

الشرطة تقبض على مطلوب خطير هارب منذ سنتين بالخليل
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة، اليوم، القبض على مطلوب خطير، هارب من وجه العدالة، منذ سنتين في مدينة الخليل.  

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه وأثناء قيام الشرطة القضائية، وبالتعاون مع قوات الشرطة الخاصة، وشرطة مكافحة المخدرات، بوضع الحواجز؛ للقبض على المطلوبين بالمدينة، تم إلقاء القبض على مطلوب خطير هارب من العدالة منذ سنتين.  

وأضافت، بأنه واثناء قيام الشرطة القضائية بالبحث عن المطلوبين على أحد الحواجز، قامت بفحص بطاقة أحد الأشخاص الذي تبين أنه مطلوب، وهارب من وجه العدالة من سنتين، وصادر بحقه سبع مذكرات قضائية، تتعلق بتهم الشروع بالقتل والإتجار بالمخدرات والسرقة، حيث تم إلقاء القبض عليه.

وأكدت، أنه تم توقيف المشتبه به المطلوب، وإحالته لجهات الاختصاص، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.

أخبار ذات صلة

والدة الطفل العوينى المصاب بالفشل الكلوي تناشد بتحويله للعلاج بالخارج لتدهور حالته

والدة الطفل العوينى المصاب بالفشل الكلوي تناشد بتحويله للعلاج بالخارج لتدهور حالته

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل &#34;عوفر&#34;

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل "عوفر"

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; هدف زيارته للقطاع

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكشف لـ"دنيا الوطن" هدف زيارته للقطاع

الخارجية: إرهاب &#34;أردان&#34; في القدس لن يمر

الخارجية: إرهاب "أردان" في القدس لن يمر

وزير الاقتصاد والممثل الاسترالي يبحثان مجالات التعاون بين البلدين

وزير الاقتصاد والممثل الاسترالي يبحثان مجالات التعاون بين البلدين

الاقتصاد تضبط 70 طناً من منتجات الاحتلال الإسرائيلي

الاقتصاد تضبط 70 طناً من منتجات الاحتلال الإسرائيلي

مجدلاني يلتقي السفير المصري ويثمن دورها بدعم قضية شعبنا

مجدلاني يلتقي السفير المصري ويثمن دورها بدعم قضية شعبنا

مواطن تجبره الظروف ليمارس دور الأب والأم لأسرة ينهشها الفقر

مواطن تجبره الظروف ليمارس دور الأب والأم لأسرة ينهشها الفقر

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

والدة الطفل العوينى المصاب بالفشل الكلوي تناشد بتحويله للعلاج بالخارج لتدهور حالته

والدة الطفل العوينى المصاب بالفشل الكلوي تناشد بتحويله للعلاج بالخارج لتدهور حالته

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل &#34;عوفر&#34;

نادي الأسير: اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة معتقل "عوفر"

الخارجية: إرهاب &#34;أردان&#34; في القدس لن يمر

الخارجية: إرهاب "أردان" في القدس لن يمر

وزير الاقتصاد والممثل الاسترالي يبحثان مجالات التعاون بين البلدين

وزير الاقتصاد والممثل الاسترالي يبحثان مجالات التعاون بين البلدين

الاقتصاد تضبط 70 طناً من منتجات الاحتلال الإسرائيلي

الاقتصاد تضبط 70 طناً من منتجات الاحتلال الإسرائيلي

مجدلاني يلتقي السفير المصري ويثمن دورها بدعم قضية شعبنا

مجدلاني يلتقي السفير المصري ويثمن دورها بدعم قضية شعبنا

مواطن تجبره الظروف ليمارس دور الأب والأم لأسرة ينهشها الفقر

مواطن تجبره الظروف ليمارس دور الأب والأم لأسرة ينهشها الفقر

الديمقراطية: نحيي سوريا دولة وشعباً ورئيساً على احتضانها للاجئين الفلسطينيين

الديمقراطية: نحيي سوريا دولة وشعباً ورئيساً على احتضانها للاجئين الفلسطينيين

منوعات

نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

فنان لبناني يثير الجدل: &#34;الصباط اللي بلبسه بإجري بساوي معاشك 9 أشهر&#34;

فنان لبناني يثير الجدل: "الصباط اللي بلبسه بإجري بساوي معاشك 9 أشهر"

بعد صراع مع المرض.. وفاة أرملة الفنان سيد زيان

بعد صراع مع المرض.. وفاة أرملة الفنان سيد زيان

ضم حلا الترك وشقيقها لوالدهما واسقاط الحضانة عن أمهما لأنها &#34;مُهملة&#34;

ضم حلا الترك وشقيقها لوالدهما واسقاط الحضانة عن أمهما لأنها "مُهملة"

شاهد الصورة الأكثر تداولاً.. ريا أبي راشد بلقاء تلفزيوني مع طليقة زوجها

شاهد الصورة الأكثر تداولاً.. ريا أبي راشد بلقاء تلفزيوني مع طليقة زوجها

شظايا انفجار معهد الأورام بالقاهرة تطال أروى

شظايا انفجار معهد الأورام بالقاهرة تطال أروى

فتاة حسناء تُحرج محمد رمضان بالأحضان والقبلات

فتاة حسناء تُحرج محمد رمضان بالأحضان والقبلات

شاهد: سما المصري تظهر في مسيرة للمثليين بهولندا

شاهد: سما المصري تظهر في مسيرة للمثليين بهولندا

الراقصة التونسية نرمين صفر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية‎

الراقصة التونسية نرمين صفر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية‎

وصفه نجلها بـ&#34;الحقير&#34;.. زوج أنغام يتحدث لأول مرة عن علاقته بأصالة وزوجها

وصفه نجلها بـ"الحقير".. زوج أنغام يتحدث لأول مرة عن علاقته بأصالة وزوجها

عربي

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شرق القامشلي في سوريا

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شرق القامشلي في سوريا

راقصة تونسية تثير جدلاً وسخرية بعد نيتها الترشح للرئاسة

راقصة تونسية تثير جدلاً وسخرية بعد نيتها الترشح للرئاسة

ولي العهد السعودي يَدخل على خط أزمة كشمير

ولي العهد السعودي يَدخل على خط أزمة كشمير

الجيش السوري يتصدى لهجوم المجموعات المسلحة على بلدة حصرايا بريف حماة

الجيش السوري يتصدى لهجوم المجموعات المسلحة على بلدة حصرايا بريف حماة