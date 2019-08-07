الشرطة تقبض على مطلوب خطير هارب منذ سنتين بالخليل

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه وأثناء قيام الشرطة القضائية، وبالتعاون مع قوات الشرطة الخاصة، وشرطة مكافحة المخدرات، بوضع الحواجز؛ للقبض على المطلوبين بالمدينة، تم إلقاء القبض على مطلوب خطير هارب من العدالة منذ سنتين.



وأضافت، بأنه واثناء قيام الشرطة القضائية بالبحث عن المطلوبين على أحد الحواجز، قامت بفحص بطاقة أحد الأشخاص الذي تبين أنه مطلوب، وهارب من وجه العدالة من سنتين، وصادر بحقه سبع مذكرات قضائية، تتعلق بتهم الشروع بالقتل والإتجار بالمخدرات والسرقة، حيث تم إلقاء القبض عليه.



وأكدت، أنه تم توقيف المشتبه به المطلوب، وإحالته لجهات الاختصاص، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، اليوم، القبض على مطلوب خطير، هارب من وجه العدالة، منذ سنتين في مدينة الخليل.