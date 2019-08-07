تحذيرات فلسطينية من مخطط استيطاني جديد يستهدف مدينة القدس



وقال صيام في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إن اقتحام قوات الاحتلال بأعداد كبيرة، تجمع جبل البابا جنوب شرق القدس، ومصادرة معدات زراعية وآليات لشق الطرق، وغيرها، يأتي في إطار مخطط إسرائيلي دخل حيز التنفيذ، يستهدف خنق القدس، وتقطيع أوصالها مع باقي محافظات الوطن.



وأضاف: أن البدو في تجمع جبل البابا، والذين يمتد وجودهم حتى أريحا، صامدون في أراضيهم، رغم ظروف حياتهم الصعبة وممارسات الاحتلال بحقهم، وذلك لتمرير سياسة التهويد والأسرلة في محافظة القدس.

رام الله - دنيا الوطنحذر نائب محافظ القدس، عبد الله صيام، من مخطط استيطاني جديد، يستهدف القدس المحتلة، في إطار برنامج التطهير العرقي، الذي تقوده حكومة اليمين المتطرف، بقيادة بنيامين نتنياهو.