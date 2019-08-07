شؤون فلسطينية

الاحتلال يُواصل احتجاز المعدات الخاصة بإصدار جواز السفر الفلسطيني المقروء آلياً

الاحتلال يُواصل احتجاز المعدات الخاصة بإصدار جواز السفر الفلسطيني المقروء آلياً
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام الجوازات، سلطي الريموني: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل منذ أربعة أشهر، احتجاز المعدات الخاصة بإصدار جواز السفر الفلسطيني المقروء آلياً "البيومتيرك"، وذلك حسب الموصفات العالمية.

وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أنه ومنذ عامين، يجري التحضير مع شركة فرنسية؛لإصدار الجواز الفلسطيني الجديد "البيوميترك" وهي منحة فرنسية، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية، حالت دون ذلك.

وأشار مدير عام الجوازات إلى أنه ونتيجة الضغط الكبير على إصدار الجوازات، وخاصة في فصل الصيف، تم طلب شراء 800 ألف جواز جديد؛ لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين في الضفة والقطاع، وباقي دول العالم.

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