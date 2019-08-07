تحذيرات من مخططات الاحتلال بإقامة كرفانات عشوائية وتحويلها إلى بؤر استيطانية



وأوضح اسحق في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منحت تراخيص لإقامة هذه الكرفانات للمستوطنين؛ بدواعٍ زعمت أنها إنسانية، وأنها ستوفر لهذه الكرفانات كافة الخدمات، مما يؤهلها للتحول بفترة قصيرة إلى مستوطنة، تلتهم مزيداً من الأراضي.



وأضاف مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية (أريج): أن هناك 2304 بؤرة استيطانية من أصل 6200 وحدة، سيتم إقامتها بهدف ضم الكتل الاستيطانية إلى بعضها البعض، ومصادرة المزيد من الأراضي، لا سيما في الأغوار، وتحويل بيت لحم إلى منطقة معزولة بالكامل عن بقية المحافظات.

رام الله - دنيا الوطنحذر مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية، (أريج)، د. جاد اسحاق، من مخططات الاحتلال بإقامة كرفانات عشوائية، وتحويلها بعد فترة قصيرة إلى بؤرة استيطانية.