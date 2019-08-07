الشرطة تقبض على مطلوب فار منذ عام صادر بحقه 14 أمر حبس

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة الفلسطينية، على مطلوب فار من وجه العدالة وصادر بحقه 14 أمر حبس، بلغت قيمتها مليون شيكل في مدينة دورا جنوبي الخليل.



وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إنه وبناءً على معلومات وردت لمركز شرطة دورا تتعلق باختباء أحد المطلوبين داخل منزل في البلدة، على الفور استصدرت الشرطة أمر تفتيش من النيابة العامة.



وأوضح، أنه وخلال عملية تفتيش المنزل، تمكنت الشرطة من القبض على المطلوب، الذي بقي فاراً من وجه العدالة منذ أكثر من عام، وصادر بحقه 14 أمر حبس بقضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، بلغت قيمتها مليون شيكل.



وأكد توقيف المطلوب لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول.