بعد اعتقال استمر (18) عاماً.. الأسير المقدسي بلال عودة ينال حريته
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن الأسير المقدسي بلال محمد عودة (42 عاماً) بعد اعتقال استمر لمدة (18) عاماً في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن الأسير المقدسي بلال محمد عودة (42 عاماً) بعد اعتقال استمر لمدة (18) عاماً في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وبين نادي الأسير، أن الأسير عودة اعتقل عام 2001 وصدر بحقه حُكم بالسّجن لمدة (18) عاماً، وخلال فترة اعتقاله تمكن من الحصول على شهادة الماجستير.
التعليقات