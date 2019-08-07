من جهة باب المغاربة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن أكثر من 100 مستوطن اقتحموا الأقصى من السابعة والنصف حتى التاسعة صباحاً، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.



وتأتي هذه الاقتحامات ضمن فترة "الاقتحامات اليومية" والتي تستمر فترة الصباح حتى الساعة 11:00، ما عدا يومي الجمعة والسبت.



وكانت منظمة ما تسمى "أمناء الهيكل" المزعوم المتطرفة، دعت لمسيرة ضخمة الأحد المقبل، عشية ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل" المزعوم، والذي يصادف أول أيام عيد الأضحى، بالتزامن مع توجيه دعوة من جماعات "الهيكل المزعوم" لرئيس حكومة الاحتلال نتنياهو؛ للسماح للمستوطنين باقتحام الأقصى في ذلك اليوم.