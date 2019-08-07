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دولي

ارتفاع عدد قتلى التفجير الذي استهدف مركزاً للشرطة في كابول إلى 18

ارتفاع عدد قتلى التفجير الذي استهدف مركزاً للشرطة في كابول إلى 18
انفجار في كابول - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (الجزيرة) القطرية: أن عدد قتلى التفجير الذي استهدف مركزا للشرطة في كابول ارتفع إلى 18.

وكان مسؤولون بالحكومة الأفغانية، قالوا إن سيارة ملغومة انفجرت يوم الأربعاء خارج مركز للشرطة في العاصمة كابول.

ووقع الانفجار في غرب كابول خلال ساعة الذروة الصباحية وأطلق عمودا من الدخان في السماء، فيما قالت حركة (طالبان): إن أحد مقاتليها الانتحاريين هاجم "مركزا للتجنيد".

وأضافت في بيان: "سقط عدد كبير من الجنود وأفراد الشرطة بين قتيل وجريح"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية: إن القنبلة انفجرت عندما تم إيقاف سيارة عند نقطة تفتيش أمام مركز الشرطة.

من ناحية أخرى، قال جهاز الأمن الرئيسي إن قوات الأمن نفذت مداهمات في عدة أنحاء بالعاصمة ليل الثلاثاء ودمرت مخبأ كبيرا لمسلحين.

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