المُنصف المرزوقي يُودع أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية

الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (سكاي نيوز) عربية، بأن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، أودع أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.



وكان المرزوقي أعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل.



وبدأ يوم الجمعة الماضي، تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في مقر "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في العاصمة التونسية، وسيستمر حتى التاسع من آب/ أغسطس الحالي.



وكان قد تم تبكير الانتخابات الرئاسية، بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، وإجراؤها في أيلول/ سبتمبر بدلاً من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.



كان المرزوقي أول رئيس لتونس بعد الثورة، حيث انتخبت الجمعية التأسيسية المنصف المرزوقي، الناشط اليساري، وخصم بن علي، رئيساً للبلاد، في كانون الأول/ ديسمبر 2011.