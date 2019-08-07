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دولي

بعد تعرضهم للاستغلال.. مهاجرون يحصلون على تصاريح إقامة في إيطاليا

بعد تعرضهم للاستغلال.. مهاجرون يحصلون على تصاريح إقامة في إيطاليا
رام الله - دنيا الوطن
حصل 14 مهاجرا أخيرا على تصاريح إقامة في إيطاليا، بعد أن أبلغوا السلطات عن رجل كان يستغلهم للعمل لصالحه لمدة 14 ساعة يوميا ضمن ظروف غير إنسانية.تمكّن 14 مهاجرا من إبلاغ الشرطة الإيطالية عن شخص قام باستغلالهم، وكان يجبرهم على العمل لمدة 14 ساعة يوميا في الحقول، وغالبا ما تتم سرقة أجورهم.

وكان المهاجرون الأربعة عشر قد وصلوا إلى إيطاليا قادمين من إفريقيا بعد أن عبروا البحر المتوسط على متن قوارب، ولكنهم حصلوا أخيرا على تصاريح إقامة من شرطة بادوا "لأسباب خاصة"، أي بسبب فضحهم عملية استغلالهم كعمال زراعيين.

تمرد على معاملتهم كعبيد

وهذه التصاريح للإقامة قابلة للتجديد وتمنح المهاجرين حق العمل شرعيا.

وكان المهاجرون قد توجهوا إلى قسم شرطة "بادوا" بصحبة المحامي دافيدي زاجنى، وممثل تعاونية تانجرام ألبرتو روجين الذين قاما بمساعدتهم. وتم منح هؤلاء الشباب جميعا حق الحماية الدولية وهم ينتمون إلى الكاميرون وساحل العاج وغامبيا وغينيا ومالي ونيجيريا. وكانوا يبحثون عن عمل عندما أخذهم شخص مغربي الجنسية وقام بتشغيلهم في حقول أجرتها له بعض عائلات المنطقة بغرض زراعة المحاصيل.

وبعد عدة أشهر من عدم وفاءه بوعوده واستغلاله لهم، تمرد المهاجرون، وتقوم السلطات حاليا بالتحقيق مع هذا الرجل بتهمة استغلال العمال.

عمال الزراعة يتقاضون يورو واحد في الساعة  

وفي قضية أخرى، تعرض عدد من المهاجرين الأفارقة للاستغلال، حيث كانوا يعملون لمدة 11 ساعة يوميا في جمع محصول الطماطم، وكانوا يتقاضون أجورهم من صاحب العمل وفقا لعدد العبوات التي يقومون بتعبئتها.

وقد تم اكتشاف الأمر بواسطة الشرطة في مزرعة ليكويل بالقرب من مدينة ليتشي جنوب إيطاليا.

وكان صاحب العمل، ويبلغ من العمر 80 عاما قد تعرض للشكوى أمام الشرطة هو وأحد المقيمين في منطقة "إندريا"، ويبلغ من العمر 37 عاما، وكان يقوم بتوظيف العمال وتنسيق العمل.

وقد شارك أفراد من شرطة نابولي وليتشي في عمليات التفتيش حيث تم العثور على مخالفات إدارية.

وتم اتهام صاحب العمل بانتهاك مبدأ عدد ساعات العمل بدفع مبلغ يورو واحد لجمع وتعبئة عبوة صغيرة و4 يوروهات لتعبئة عبوة كبيرة هي عبارة عن صناديق كبيرة للخضروات.

وكشفت الشرطة أيضا عن انتهاكات تتعلق بأمان العمل ونقص التدريب وعدم الامتثال لإلزامية الكشف الطبي ونقص متطلبات حماية العمال، مثل القفازات، وأغطية الرأس للحماية من الشمس، والأحذية المناسبة. 

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