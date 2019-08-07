راقصة تونسية تثير جدلاً وسخرية بعد نيتها الترشح للرئاسة



وفي أوقات سابق أثارت "صفر" الجدل بجرأتها وتمردها على العادات والتقاليد، حيث ظهرت في عيد "الجلاء الوطني" وعيد الجمهورية مرتدية ملابس بحر وملتحفة العلم التونسي.



وحينها طالب كثيرون بمحاكمة نرمين صفر بتهمة الإساءة إلى علم البلاد، إلا أنها أصرت على أن ما قامت به يدخل في خانة حرية التعبير.



وبلغ عدد مرشحي الانتخابات الرئاسية في تونس حتى اليوم 26 مرشحاً، ويغلق باب الترشح يوم الجمعة الموافق التاسع من أغسطس الحالي، وستجري الانتخابات في 15 سبتمبر المقبل.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الفنانة الاستعراضية التونسية نرمين صفر، نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد، وسط ذهول وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.وأوردت نرمين صفر، في بيان ترشحها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أنها ستتوجه غداً الأربعاء إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم أوراق ترشحها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن تمكنت من جمع أكثر من 35 ألف تزكية.وبخصوص البرنامج الانتخابي أكّدت نرمين صفر أنها ستعمل على تخفيض سعر الخبزة، وأنها ستمنع ارتداء الحجاب وتفرض ارتداء السفساري (لباس تقليدي تونسي)، كما وعدت بتسليط عقوبات مالية لكل رجل يعد تونسية بالزواج ولا ينفذ وعده.كما كتبت "صفر" أنه في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية فإنها ستقدم مشروع قانون يعطي المرأة الثلثين في الميراث وثلثاً وحيداً للرجل، بحسب تعبيرها.واختتمت الاستعراضية التونسية بيان ترشحها بالقول: "وفقنا الله في خدمة الوطن وعاشت تونس حرة مستقلة".ردود أفعال ساخرةوتعرضت "صفر" للسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، خصوصاً أنها لطالما أثارت الجدل في الكثير من مواقفها وتصريحاتها ومقاطع الفيديو التي تشاركها.وقال أحد النشطاء التونسيين ساخراً: إنّ "من حقها هي حاجة باهية و كبيرة في البلاد و تقعد على رأس السلطة ، هي ذاتاً مواطنة تونسية".في حين قالت إحدى المغردات التونسيات على موقع تويتر: "ترشح نرمين صفر أنا لست مصدقة أتممت جمع 35678 تزكية، والأستاذة ستتوجه غداً لتقديم ترشحها".من جانب آخر تساءل أحد التونسيين، "لو نرمين صفر فازت في الانتخابات، كيف تعمل خطاب يصفقولها ولا يرشقوا عليها (المال)".