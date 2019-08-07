لاريجاني محذرا أمريكا: ردنا سيكون واسع النطاق





رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني "علي لاريجاني" الثلاثاء أن رد إيران على أي اعتداء سيكون واسع النطاق.وقال لاريجاني في كلمة خلال مراسم يوم الصحفي، أن "البعض يظن بأن أمريكا تسعى لإشعال حرب مع إيران، قائلا، من الممكن أن يخلق الكيان الإسرائيلي وباقي الدول افكاراً مخيفة لأمريكا من أجل القيام بحرب مع إيران".واضاف أن "الأمريكيين يدركون جيدا أنهم سيتضررون كثيرا في الاشتباك المحدود وغير المحدود وأن إيران سترد عليهم رداً واسع النطاق".وتابع، من الممكن ان يحدثوا لنا الفوضى في بعض الاماكن لكن لن تحدث حرب عسكرية.ونوه لاريجاني الى ان "الامريكيين يتوهمون بشأن اوضاع ايران، قائلا، في قضية تصفير بيع النفط الايراني لم ينجحوا ايضاً، بيع النفط تراجع الى حد ما ولكن لم يصل الى الصفر ولن ينجحوا بذلك ابداً".واشار رئيس مجلس الشورى الإيراني الى فرض حظر على وزير الخارجية الايراني، قائلا، إن "ذلك الإجراء جاء نتيجة دوره في كشف مسار الأمريكيين الخاطئ لكنهم رأوا أن جميع اركان النظام دعمته".