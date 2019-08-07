شؤون فلسطينية

خالد: أوروبا تبتعد عن العبث بأمن الخليج وإسرائيل تتدخل بتسهيلات عربية

خالد: أوروبا تبتعد عن العبث بأمن الخليج وإسرائيل تتدخل بتسهيلات عربية
رام الله - دنيا الوطن
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الدول العربية المعنية في الخليج العربي إلى النأي بنفسها عن مخططات الإدارة الأميركية، وحليفتها دولة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وخاصة في منطقة الخليج، لأن هذه المخططات لا تنطوي على شيء مفيد لشعوب المنطقة بشكل عام وشعوب الأمة العربية بشكل خاص، ولا هدف لها سوى زعزعة الاستقرار في المنطقة، واستنزاف طاقات وثروات شعوبها، ونهبها ومزيد من إفقارها وزيادة تخلفها.

جاء ذلك، في ضوء أقوال وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، والتي كشف فيها أن إسرائيل أخذت تندمج في الخطة الأميركية التي تدعو إلى أمن الملاحة البحرية في مياه الخليج حسب زعمه، بينما هي في الحقيقة تمارس القرصنة والتهديد والابتزاز، وتعرض أمن دول الخليج وأمن المنطقة والعالم لخطر اندلاع حروب مدمرة لن تنجو دول وشعوب كثيرة من آثارها المدمرة إذا وقعت.

وأكد أنه في الوقت الذي تعزف فيه دول الاتحاد الأوروبي عن العبث بأمن الخليج، وتبتعد عن الاندماج في مخططات الإدارة الأميركية العدوانية انطلاقاً من إدراكها لمصالحها ومسؤوليتها في حفظ الامن والاستقرار في المنطقة والعالم ، فإن دولة الاحتلال الاسرائيلي تزج بأنفها وتوظف قدراتها الأمنية والاستخباراتية بكثير من المبالغة وذلك من أجل خلط الاوراق وحرف الانظار عن مخططاتها العدوانية الاستيطانية التوسعية وجرائمها في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بعدوان حزيران 1967 وزيارة التوتر في المنطقة وتضليل قيادات عربية بتقارير مفبركة وكاذبة، كما هي عادة كل من أجهزة الأمن والمخابرات والتجسس الأميركية والإسرائيلية، حول الأخطار التي تهدد الملاحة في مياه الخليج، وتوظيفها في زيادة التوتر، وفي تطبيع العلاقات بينها وبين بعض دول الخليج.

ودعا خالد الدول العربية المعنية إلى النأي بنفسها عن المخططات الأميركية والإسرائيلية في المنطقة، وعن التطبيع المجاني لعلاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي من بوابة أمن الملاحة البحرية في الخليج، على حساب حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، ومصالح شعوب المنطقة كذلك. 

أخبار ذات صلة

الشرطة تقبض على مطلوب فار منذ عام صادر بحقه 14 أمر حبس

الشرطة تقبض على مطلوب فار منذ عام صادر بحقه 14 أمر حبس

قوات الاحتلال تعتقل أحد حُرّاس الأقصى بعد الاعتداء عليه

قوات الاحتلال تعتقل أحد حُرّاس الأقصى بعد الاعتداء عليه

العمل الزراعي يبدأ بتأهيل 20 قارب صيد أفرج عنها الاحتلال

العمل الزراعي يبدأ بتأهيل 20 قارب صيد أفرج عنها الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلي يَشرع باقتلاع عدد من أشجار الزيتون من ساحات الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي يَشرع باقتلاع عدد من أشجار الزيتون من ساحات الأقصى

فتح: قرار تهجير فلسطينيي لبنان &#34;طبول فارغة&#34; تستكمل ما بدأته (صفقة القرن)

فتح: قرار تهجير فلسطينيي لبنان "طبول فارغة" تستكمل ما بدأته (صفقة القرن)

حول عرقلة عمل موظفيها.. وزارة التنمية الاجتماعية تُحذر حركة حماس

حول عرقلة عمل موظفيها.. وزارة التنمية الاجتماعية تُحذر حركة حماس

شاهد: أمطار الصيف تهطل على الأراضي الفلسطينية

شاهد: أمطار الصيف تهطل على الأراضي الفلسطينية

المفوضية الأوروبية: كل النشاط الاستيطاني غير قانوني ويُقوّض قابلية حل الدولتين

المفوضية الأوروبية: كل النشاط الاستيطاني غير قانوني ويُقوّض قابلية حل الدولتين

التعليقات

الدنيا حكايات

نضال مزعوم

نضال مزعوم

شؤون فلسطينية

خالد: أوروبا تبتعد عن العبث بأمن الخليج وإسرائيل تتدخل بتسهيلات عربية

خالد: أوروبا تبتعد عن العبث بأمن الخليج وإسرائيل تتدخل بتسهيلات عربية

قوات الاحتلال تعتقل أحد حُرّاس الأقصى بعد الاعتداء عليه

قوات الاحتلال تعتقل أحد حُرّاس الأقصى بعد الاعتداء عليه

العمل الزراعي يبدأ بتأهيل 20 قارب صيد أفرج عنها الاحتلال

العمل الزراعي يبدأ بتأهيل 20 قارب صيد أفرج عنها الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلي يَشرع باقتلاع عدد من أشجار الزيتون من ساحات الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي يَشرع باقتلاع عدد من أشجار الزيتون من ساحات الأقصى

فتح: قرار تهجير فلسطينيي لبنان &#34;طبول فارغة&#34; تستكمل ما بدأته (صفقة القرن)

فتح: قرار تهجير فلسطينيي لبنان "طبول فارغة" تستكمل ما بدأته (صفقة القرن)

المفوضية الأوروبية: كل النشاط الاستيطاني غير قانوني ويُقوّض قابلية حل الدولتين

المفوضية الأوروبية: كل النشاط الاستيطاني غير قانوني ويُقوّض قابلية حل الدولتين

قيادي بـ (فتح):الموقف الأوروبي يتقدم على العربي من حيث تأييده لقضايانا الوطنية

قيادي بـ (فتح):الموقف الأوروبي يتقدم على العربي من حيث تأييده لقضايانا الوطنية

توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي المنطقة الوسطى لقطاع غزة

توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي المنطقة الوسطى لقطاع غزة

منوعات

بعد صراع مع المرض.. وفاة أرملة الفنان سيد زيان

بعد صراع مع المرض.. وفاة أرملة الفنان سيد زيان

ضم حلا الترك وشقيقها لوالدهما واسقاط الحضانة عن أمهما لأنها &#34;مُهملة&#34;

ضم حلا الترك وشقيقها لوالدهما واسقاط الحضانة عن أمهما لأنها "مُهملة"

شاهد الصورة الأكثر تداولاً.. ريا أبي راشد بلقاء تلفزيوني مع طليقة زوجها

شاهد الصورة الأكثر تداولاً.. ريا أبي راشد بلقاء تلفزيوني مع طليقة زوجها

شظايا انفجار معهد الأورام بالقاهرة تطال أروى

شظايا انفجار معهد الأورام بالقاهرة تطال أروى

فتاة حسناء تُحرج محمد رمضان بالأحضان والقبلات

فتاة حسناء تُحرج محمد رمضان بالأحضان والقبلات

شاهد: سما المصري تظهر في مسيرة للمثليين بهولندا

شاهد: سما المصري تظهر في مسيرة للمثليين بهولندا

الراقصة التونسية نرمين صفر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية‎

الراقصة التونسية نرمين صفر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية‎

وصفه نجلها بـ&#34;الحقير&#34;.. زوج أنغام يتحدث لأول مرة عن علاقته بأصالة وزوجها

وصفه نجلها بـ"الحقير".. زوج أنغام يتحدث لأول مرة عن علاقته بأصالة وزوجها

هل تزوج محمد رمضان من حلا شيحا؟

هل تزوج محمد رمضان من حلا شيحا؟

الموت يُغيّب الفنان التشكيلي الفلسطيني كمال بلاطة

الموت يُغيّب الفنان التشكيلي الفلسطيني كمال بلاطة

عربي

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شرق القامشلي في سوريا

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شرق القامشلي في سوريا

راقصة تونسية تثير جدلاً وسخرية بعد نيتها الترشح للرئاسة

راقصة تونسية تثير جدلاً وسخرية بعد نيتها الترشح للرئاسة

ولي العهد السعودي يَدخل على خط أزمة كشمير

ولي العهد السعودي يَدخل على خط أزمة كشمير

الجيش السوري يتصدى لهجوم المجموعات المسلحة على بلدة حصرايا بريف حماة

الجيش السوري يتصدى لهجوم المجموعات المسلحة على بلدة حصرايا بريف حماة