قوات الاحتلال تعتقل أحد حُرّاس الأقصى بعد الاعتداء عليه

جنود الاحتلال في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك، بعد الاعتداء عليه.



وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن شرطة الاحتلال، اعتقلت حارس المسجد الأقصى مهند ادريس، من محيط مصلى باب الرحمة، داخل المسجد، بعد الاعتداء المبرح عليه وإصابته بجروح، ونقلته بحمالة الإسعاف إلى أحد مشافي الاحتلال بمدينة القدس.