العمل الزراعي يبدأ بتأهيل 20 قارب صيد أفرج عنها الاحتلال





وتأتي عملية الصيانة كاستجابة سريعة لمطالب الصيادين أصحاب القوارب المفرج عنها، والذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة تحد من قدرتهم وإمكانياتهم على صيانة وتأهيل قواربهم، مع العلم أن المواد المستخدمة في عمليات صيانة القوارب والحسكات عالية التكلفة، وذلك نتيجة للحصار المفروض على قطاع غزة، ومنع الاحتلال الإسرائيلي الكثير من المواد من الدخول إلى غزة.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت خلال الشهر الماضي ونتيجة لضغط بعض المؤسسات الحقوقية، بالإفراج عن ما يقارب 66 قارب صيد مختلفة الأحجام عن طريق البر والبحر، وكانت هذه القوارب مدمرة بشكل كبير، وتحتاج إلى صيانة وتأهيل، وكذلك معظم الأدوات والمحركات التي كانت على هذه القوارب لم يتم إعادتها.



وتأتي عملية تأهيل قوارب الصيد في إطار الجهود الحثيثة التي يقوم بها اتحاد لجان العمل الزراعي من أجل دعم وتعزيز صمود المزارعين والصيادين، وتمكينهم من الوصول إلى مصادر رزقهم من خلال تقديم شتى أنواع الدعم.



وقد رصدت لجان الصيادين التابعة لاتحاد لجان العمل الزراعي خلال النصف الأول من العام 2019 (155) اعتداء وانتهاكاً لحقوق الصيادين، نتج عنها 21 إصابة واعتقال 28 صياداً وتدمير 48 قارباً ومصادرة 11 قارباً.

رام الله - دنيا الوطنبدأ اتحاد لجان العمل الزراعي، يوم أمس الثلاثاء، صيانة وتأهيل 20 قارب صيد من القوارب التي تم الإفراج عنها خلال شهر تموز/ يوليو الماضي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.