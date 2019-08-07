الاحتلال الإسرائيلي يَشرع باقتلاع عدد من أشجار الزيتون من ساحات الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
شرعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، في القدس، اليوم الأربعاء، باقتلاع عدد من الأشجار من ساحة بمحيط المسجد الأقصى.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية: أن الطواقم شرعت بقص واقتلاع أشجار زيتون في ساحة الإمام الغزالي بالقرب من باب الأسباط، بمحيط المسجد الأقصى.
شرعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، في القدس، اليوم الأربعاء، باقتلاع عدد من الأشجار من ساحة بمحيط المسجد الأقصى.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية: أن الطواقم شرعت بقص واقتلاع أشجار زيتون في ساحة الإمام الغزالي بالقرب من باب الأسباط، بمحيط المسجد الأقصى.
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