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شؤون فلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يَشرع باقتلاع عدد من أشجار الزيتون من ساحات الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي يَشرع باقتلاع عدد من أشجار الزيتون من ساحات الأقصى
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
 شرعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، في القدس، اليوم الأربعاء، باقتلاع عدد من الأشجار من ساحة بمحيط المسجد الأقصى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية: أن الطواقم شرعت بقص واقتلاع أشجار زيتون في ساحة الإمام الغزالي بالقرب من باب الأسباط، بمحيط المسجد الأقصى.

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