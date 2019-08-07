الاحتلال الإسرائيلي يَشرع باقتلاع عدد من أشجار الزيتون من ساحات الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، في القدس، اليوم الأربعاء، باقتلاع عدد من الأشجار من ساحة بمحيط المسجد الأقصى.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية: أن الطواقم شرعت بقص واقتلاع أشجار زيتون في ساحة الإمام الغزالي بالقرب من باب الأسباط، بمحيط المسجد الأقصى.