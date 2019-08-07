الشرطة الدنماركية تُعلن وقوع انفجار كبير في العاصمة كوبنهاغن





وقالت الشرطة الدنمركية على موقع (تويتر): إن انفجاراً قوياً هز مقر وكالة الضرائب في كوبنهاجن في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء، لكن سببه لم يتضح بعد، كما نقلت وكالة (رويترز).



وأدى الانفجار إلى توقف القطارات في منطقة نوردهافن التي تقع إلى الشمال مباشرة من وسط كوبنهاجن. وقالت الشرطة لوسائل الإعلام إن شخصين كانا داخل مبنى وكالة الضرائب لكن أحداً منهما لم يصب بسوء.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الدنماركية، صباح اليوم الأربعاء، وقوع انفجار كبير، استهدف مبنى مصلحة الضرائب في العاصمة كوبنهاغن، وفق ما نقل موقع (الخليج أونلاين).