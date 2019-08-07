ظريف: حظر بيع الصواريخ لإيران لم يمنعها من تصنيعها

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رام الله - دنيا الوطن

قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني: "إن حظر بيع الصواريخ لإيران لم يمنعها من تصنيعها، وحظر اليورانيوم لم يمنعها من تخصيبه".



وأضاف ظريف، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني: "الإرهاب ليس مهاجمة المدنيين وحسب، وإنما تجويع 82 مليون إيراني، هو إرهاب أيضاً".



وتابع: "العقوبات التي فرضوها على إيران، دفعتها إلى الاعتماد على نفسها في صناعة ما تحتاج إليه من الأسلحة.. منعتم عنا شراء الصواريخ فصنعناها، ومنعتم عنا اليورانيوم المخصب بدرجة 20% فقمنا بتخصيبه...سنقوم بتوفير كل شيء يمنعونه عنا".