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الجيش السوري يتصدى لهجوم المجموعات المسلحة على بلدة حصرايا بريف حماة

الجيش السوري يتصدى لهجوم المجموعات المسلحة على بلدة حصرايا بريف حماة
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية (سانا): "إن الجيش السوري، يتصدى لهجوم المجموعات المسلحة على بلدة حصرايا في ريف حماة".

وأوضح المصدر، أن التنظيمات المسلحة، دفعت بأعداد كبيرة من المسلحين والعربات المفخخة، وشنت هجوماً على اتجاه "الزكاة - حصرايا".

وأشار المصدر إلى أن التنظيمات المسلحة، انسحبت من بعض المواقع بعد تعامل القوات السورية معها.

وأضاف المصدر، أنه بعد صد الهجوم، تم الانتقال إلى الهجوم المعاكس، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، بعد تكبيد المسلحين خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.

وأكد المصدر، أن وحدات الجيش السوري المكلفة بتنفيذ المهمة، تتابع ملاحقة فلول المسلحين في المنطقة.

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