قتيلان من الحرس الثوري الإيراني باشتباك مع جماعة مسلحة على حدود تركيا

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رام الله - دنيا الوطن

لقي اثنان من الحرس الثوري الإيراني مصرعهما، فيما أصيب ثالث، باشتباك مع جماعة مسلحة وقع اليوم الأربعاء، في مدينة ماكو المحاذية لتركيا شمال غرب إيران.



وقال حاكم مدينة ماكو، حسن عباسي لوكالة (مهر) الإيرانية: "إن عنصرين من الحرس الثوري، قتلا خلال اشتباك مع جماعة انفصالية إرهابية في المناطق الحدودية الوعرة".



وشهدت مدينة ماكو، أمس الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين تركيا وإيران، تنص على توسيع التعاون الحدودي، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية.



وأكد الجانبان الإيراني والتركي خلال مراسم توقيع الاتفاق، على ضرورة احترام أسس الجوار، وتعزيز الأمن في المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين.