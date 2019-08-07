34 إصابة في تفجير استهدف مركز شرطة بكابل



وحسب وزارة الصحة، فإن التفجير أسفر عن إصابة 34 شخصا على الأقل بجروح، فيما أعلنت حركة (طالبان) تبنيها الاعتداء.



وفي حادث مشابه، حاول مسلحان صباح اليوم تنفيذ هجوم بسيارة مفخخة على قاعدة للجيش في ولاية بغلان شمالي البلاد، لكن القوات الأمنية أفشلت العملية عندما رصد عناصرها سيارة المسلحين وأطلقوا النار عليها قبل أن تقترب من مدخل القاعدة، مما أدى إلى انفجارها ومقتل من فيها من مسلحين.



وذكر بيان للجيش، أن أحد الجنود أصيب بجروح جراء الحادث.



رام الله - دنيا الوطنأفادت السلطات الأفغانية بإصابة 34 شخصاً على الاقل، صباح اليوم الأربعاء، في تفجير استهدف مركز شرطة غربي العاصمة الأفغانية كابل.وقالت وزارة الداخلية: "تم تفجير سيارة مفخخة عند مقر الشرطة في الدائرة السادسة للعاصمة، ونفى المتحدث باسم الوزارة نصرت رحيمي الأنباء عن وقوع تبادل إطلاق للنار عقب التفجير"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).