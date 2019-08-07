المفوضية الأوروبية: كل النشاط الاستيطاني غير قانوني ويُقوّض قابلية حل الدولتين





وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه لاستئناف عملية مجدية نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض، وهو السبيل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الطموحات المشروعة لكلا الطرفين.

رام الله - دنيا الوطنوافقت إسرائيل على إقامة أكثر من 2000 وحدة سكنية في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، وموقف الاتحاد الأوروبي من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، واضح، ولا يزال على حاله: كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقوض قابلية حل الدولتين، وإمكانية السلام الدائم.ويذكر، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي، أعلن الأسبوع الماضي عن الموافقة على 715 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة (ج)، لا يزال السكان الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة (ج) يواجهون المصادرة المتكررة، وعمليات الهدم، والتهجير، ومصادرة الأراضي، في حين أن جميع خططهم الرئيسية، وتصاريح البناء المقدمة للتنمية الفلسطينية لا تزال غير معتمدة.ويتوقع الاتحاد الأوروبي، أن تفي السلطات الإسرائيلية بالكامل، بالتزاماتها كقوة احتلال، بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن تتوقف عن سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، والتوقف عن الاستخدام الإسرائيلي الحصري للأراضي، وعن منع التنمية الفلسطينية.