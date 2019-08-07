بومبيو لدول آسيان: يمكننا جميعًا أن نزدهر

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رام الله - دنيا الوطن

خلال زيارته لمنطقة الدول المطلة على المحيطين الهندي والهادئ يوم 2 آب/أغسطس دارت كلمات وزير الخارجية الأميركية حول المبادئ الأميركية وازدهار الدول الآسيوية.



أكد الوزير بومبيو على الشراكة الثابتة للولايات المتحدة مع المنطقة، فقال ضمن كلمته أمام القمة الـ34 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك “إن الولايات المتحدة كانت معكم على الدوام وستظل كذلك، تواصل المساهمة في تحقيق النمو لكم، وإقامة علاقات أوثق من أي وقت مضى.”



وأشار بومبيو إلى أنه من المتوقع في العام 2020 أن يتجاوز الناتج الاقتصادي للدول الأسيوية إجمالي الناتج الاقتصادي لبقية دول العالم مجتمعة، للمرة الأولى منذ القرن التاسع عشر. واستشهد الوزير في ذلك بنتائج التحليلات الاقتصادية للأمم المتحدة.



وذكر بومبيو أن العديد من اقتصادات الدول الآسيوية ازدهرت حينما هيأت حكوماتها الظروف للتجارة النزيهة والعادلة. وأضاف "لقد رأينا الازدهار الاقتصادي للمنطقة يتحقق وهو يسير جنبًا إلى جنب مع الابتكار والحكم الرشيد وسيادة القانون."



يزيد عدد الشركات الأميركية العاملة في المنطقة على 4200 شركة، تتعدى استثماراتها تريليون دولار، وهو ما يتجاوز استثمارات أي دولة أخرى.



وقال بومبيو: "إن الاستثمارات الخاصة تزيد أضعافًا مضاعفة عما يمكن لأي حكومة واحدة أن تمنحه لبناء الكباري والجسور والموانئ وشبكات الكهرباء."



ولفت الوزير الأنظار إلى الدور الذي تؤديه البحرية الأميركية للمحافظة على أن تظل خطوط الشحن في المحيطين الهندي والهادئ سالمة لعبور الشحنات التجارية في المياه المفتوحة للعالم كله.



وأضاف "إن أميركا تبني ما تبنيه من أجل الخير المتبادل. وهي تبنيه لكي يدوم ويبقى."