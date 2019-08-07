توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي المنطقة الوسطى لقطاع غزة



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.





رام الله - دنيا الوطنتوغلت ثماني جرافات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بشكل محدود، في المنطقة الحدودية شرقي المحافظة الوسطى لقطاع غزة.