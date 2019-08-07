المتقاعدون العسكريون يناقشون آلية تقديم منح دراسية جامعية لابنائهم مع وزير التعليم





وقال نبيل برزق المفوض الاعلامي للهيئة في بيان صحفي تلقينا نسخة عنه، إن هذه الزيارة تاتي بمناسبة تولي الدكتور ابو مويس لوزارة التربية والتعليم العالي، ولجهوده الوطنية في خدمة الوطن والمواطن .



وقدم وفد الهيئة في ختام الزيارة ، درعا تذكاريا للوزير بهذه المناسبة.



وقدم وفد الهيئة في ختام الزيارة ، درعا تذكاريا للوزير بهذه المناسبة.

رام الله - دنيا الوطنالتقى اليوم الثلاثاء وفد من الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في الوطن والشتات ممثلة برئيس الهيئة اللواء صلاح شديد، و اللواء ابو النور واللواء جهاد الغول، بوزير التعليم العالي دكتور محمود ابو مويس، في مكتبه بوزارة التربية والتعليم العالي بمدينة رام الله.وأوضحت الهيئة، أنه جرى البحث مع الوزير آلية تقديم منح دراسية جامعية لابناء المتقاعدين العسكريين حسب النظام في المحافظات الشمالية و الجنوبية.