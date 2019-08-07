دولي

إسرائيل تُشارك بمهمة بحرية في مضيف هرمز بالخليج العربي

إسرائيل تُشارك بمهمة بحرية في مضيف هرمز بالخليج العربي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: أن بلاده تشارك في مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة لتوفير أمن الملاحة في مضيق هرمز، وفق ما أورد موقع (واينت) الإسرائيلي.

وأوضح الموقع، أن كاتس قال خلال جلسة مغلقة للجنة الكنيست للشؤون الخارجية والدفاع إن إسرائيل تقدم المساعدة في المهمة في مجال المخابرات ومجالات أخرى لم يحددها.

واعتبر كاتس أن المهمة تصب في مصلحة إسرائيل الاستراتيجية من ناحية التصدي لإيران وتعزيز العلاقات مع دول الخليج.

وحسب الموقع، فإن كاتس قال للجنة إنه أوعز لوزارته بالعمل على إشراك إسرائيل في المهمة بعد زيارة قام بها مؤخرا إلى أبو ظبي، حيث ناقش وزير الخارجية هذه المسألة مع مسؤول إماراتي رفيع المستوى لم يذكر اسمه، والذي أثار معه بدوره مسألة "التهديد الإيراني".

وأشار الموقع، إلى أن كاتس أشاد بإعلان بريطانيا الاثنين عن نيتها الانضمام للمهمة، ما يجعلها البلد الوحيد حتى الآن الذي يعلن عن ذلك رسمياً.

ولم يحدد الموقع، ما إذا كان كاتس قد تحدث عن نية إسرائيل إرسال سفن بحرية للمشاركة في المهمة التي تقودها الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة

ظريف: حظر بيع الصواريخ لإيران لم يمنعها من تصنيعها

ظريف: حظر بيع الصواريخ لإيران لم يمنعها من تصنيعها

قتيلان من الحرس الثوري الإيراني باشتباك مع جماعة مسلحة على حدود تركيا

قتيلان من الحرس الثوري الإيراني باشتباك مع جماعة مسلحة على حدود تركيا

34 إصابة في تفجير استهدف مركز شرطة بكابل

34 إصابة في تفجير استهدف مركز شرطة بكابل

بومبيو لدول آسيان: يمكننا جميعًا أن نزدهر

بومبيو لدول آسيان: يمكننا جميعًا أن نزدهر

تحقيقات روسية تؤكد أن حرائق غابات سيبيريا مفتعلة

تحقيقات روسية تؤكد أن حرائق غابات سيبيريا مفتعلة

نتنياهو: ليبرمان يقودنا للإطاحة باليمين وحكومة برئاسة غانتس ولبيد

نتنياهو: ليبرمان يقودنا للإطاحة باليمين وحكومة برئاسة غانتس ولبيد

اليوم.. جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية في الخليل

اليوم.. جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية في الخليل

إسرائيل تُطلق (عاموس 17) للقارة الإفريقية

إسرائيل تُطلق (عاموس 17) للقارة الإفريقية

التعليقات

الدنيا حكايات

نضال مزعوم

نضال مزعوم

شؤون فلسطينية

المفوضية الأوروبية: كل النشاط الاستيطاني غير قانوني ويُقوّض قابلية حل الدولتين

المفوضية الأوروبية: كل النشاط الاستيطاني غير قانوني ويُقوّض قابلية حل الدولتين

توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي المنطقة الوسطى لقطاع غزة

توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي المنطقة الوسطى لقطاع غزة

المتقاعدون العسكريون يناقشون آلية تقديم منح دراسية جامعية لابنائهم مع وزير التعليم

المتقاعدون العسكريون يناقشون آلية تقديم منح دراسية جامعية لابنائهم مع وزير التعليم

على شرف الذكرى الـ 52 لانطلاقتها..جبهة النضال تكرم نخبة من الشخصيات الوطنية

على شرف الذكرى الـ 52 لانطلاقتها..جبهة النضال تكرم نخبة من الشخصيات الوطنية

ضابط إسرائيلي يؤكد: قمت بوضع بندقية في بيت الفلسطيني سامر سليمان

ضابط إسرائيلي يؤكد: قمت بوضع بندقية في بيت الفلسطيني سامر سليمان

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين بالضفة الغربية

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟

طقس الأربعاء: انخفاض على درجات الحرارة والأجواء صيفية عادية

طقس الأربعاء: انخفاض على درجات الحرارة والأجواء صيفية عادية

منوعات

فتاة حسناء تُحرج محمد رمضان بالأحضان والقبلات

فتاة حسناء تُحرج محمد رمضان بالأحضان والقبلات

شاهد: سما المصري تظهر في مسيرة للمثليين بهولندا

شاهد: سما المصري تظهر في مسيرة للمثليين بهولندا

الراقصة التونسية نرمين صفر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية‎

الراقصة التونسية نرمين صفر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية‎

وصفه نجلها بـ&#34;الحقير&#34;.. زوج أنغام يتحدث لأول مرة عن علاقته بأصالة وزوجها

وصفه نجلها بـ"الحقير".. زوج أنغام يتحدث لأول مرة عن علاقته بأصالة وزوجها

هل تزوج محمد رمضان من حلا شيحا؟

هل تزوج محمد رمضان من حلا شيحا؟

الموت يُغيّب الفنان التشكيلي الفلسطيني كمال بلاطة

الموت يُغيّب الفنان التشكيلي الفلسطيني كمال بلاطة

شاهد: اسم &#34;طوني قطان&#34; محفور على شاطئ غزة.. والفنان يوجه رسالة للشعب الفلسطيني

شاهد: اسم "طوني قطان" محفور على شاطئ غزة.. والفنان يوجه رسالة للشعب الفلسطيني

جمعهما الحب وفرقهما القدر.. ميرنا المهندس وأمير شاهين &#34;قصة لم تكتمل&#34;

جمعهما الحب وفرقهما القدر.. ميرنا المهندس وأمير شاهين "قصة لم تكتمل"

جينيفر لوبيز من إسرائيل إلى مصر.. و(BDS Egypt) تُحارب لمنعها

جينيفر لوبيز من إسرائيل إلى مصر.. و(BDS Egypt) تُحارب لمنعها

شاهد: هيفا وهبي تتعلم الرقص الشعبي في مصر

شاهد: هيفا وهبي تتعلم الرقص الشعبي في مصر

عربي

الجيش السوري يتصدى لهجوم المجموعات المسلحة على بلدة حصرايا بريف حماة

الجيش السوري يتصدى لهجوم المجموعات المسلحة على بلدة حصرايا بريف حماة

البنتاغون: تنظيم الدولة يظهر مجددا بسوريا ويعزز قدراته في العراق

البنتاغون: تنظيم الدولة يظهر مجددا بسوريا ويعزز قدراته في العراق

مصر.. مقتل 15 شخصا من عائلة واحدة في حادث &#34;معهد الأورام&#34;

مصر.. مقتل 15 شخصا من عائلة واحدة في حادث "معهد الأورام"

وزير الداخلية المغربي يتعرض للمساءلة في البرلمان بسبب وفاة طفلة حرقا

وزير الداخلية المغربي يتعرض للمساءلة في البرلمان بسبب وفاة طفلة حرقا