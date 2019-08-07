إسرائيل تُشارك بمهمة بحرية في مضيف هرمز بالخليج العربي





وأشار الموقع، إلى أن كاتس أشاد بإعلان بريطانيا الاثنين عن نيتها الانضمام للمهمة، ما يجعلها البلد الوحيد حتى الآن الذي يعلن عن ذلك رسمياً.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: أن بلاده تشارك في مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة لتوفير أمن الملاحة في مضيق هرمز، وفق ما أورد موقع (واينت) الإسرائيلي.وأوضح الموقع، أن كاتس قال خلال جلسة مغلقة للجنة الكنيست للشؤون الخارجية والدفاع إن إسرائيل تقدم المساعدة في المهمة في مجال المخابرات ومجالات أخرى لم يحددها.واعتبر كاتس أن المهمة تصب في مصلحة إسرائيل الاستراتيجية من ناحية التصدي لإيران وتعزيز العلاقات مع دول الخليج.وحسب الموقع، فإن كاتس قال للجنة إنه أوعز لوزارته بالعمل على إشراك إسرائيل في المهمة بعد زيارة قام بها مؤخرا إلى أبو ظبي، حيث ناقش وزير الخارجية هذه المسألة مع مسؤول إماراتي رفيع المستوى لم يذكر اسمه، والذي أثار معه بدوره مسألة "التهديد الإيراني".ولم يحدد الموقع، ما إذا كان كاتس قد تحدث عن نية إسرائيل إرسال سفن بحرية للمشاركة في المهمة التي تقودها الولايات المتحدة.