نتنياهو: ليبرمان يقودنا للإطاحة باليمين وحكومة برئاسة غانتس ولبيد

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رام الله - دنيا الوطن

في أعقاب المقالة التي نشرتها صحيفة (يسرائيل هيوم) أمس الثلاثاء، والتي يطالب فيها بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة يمينية فقط، نشرت الصحيفة، اليوم، مقالة كتبها نتنياهو ويرد فيها على الكاتب طوخفيلد متعهدا لناخبي الليكود بتشكيل حكومة يمينية قوية، ويؤكد: "يجب ألا يتكرر خطأ الانتخابات الأخيرة، بالتصويت للأحزاب التي لا تتجاوز نسبة الحسم".



وكتب نتنياهو: "التزامي واضح وهو إنشاء حكومة يمينية قوية بعد الانتخابات، تواصل قيادة دولة إسرائيل نحو إنجازات غير مسبوقة والحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين. هذا هو التزامي للناخبين الليكود.. لن تقوم حكومة وحدة.



وأضاف: "الخيار الذي يواجهه المواطنون الإسرائيليون في الانتخابات المقبلة هو الخيار التالي: من سيكون رئيس الوزراء القادم لدولة إسرائيل.. هل ستقام هنا حكومة يسارية ضعيفة وعديمة الخبرة برئاسة يئير لبيد وبيني غانتس، أو حكومة يمينية قوية برئاسة الليكود وبقيادتي؟".



وتابع: "كي نتمكن من إقامة حكومة يمينية، يجب على ناخبي المعسكر القومي أن يستيقظوا ويخرجوا من اللامبالاة.. لقد صرح أفيغدور ليبرمان في مقابلة مع إذاعة الجيش، يوم الأحد الماضي، بأنه سيوصي بتكليف بيني غانتس لرئاسة الوزراء. تكفي هذه الحقيقة لكي نفهم أنه يجب التصويت بورقة الليكود (بطاقة اقتراع الليكود). يجب أن يكون الليكود أكبر حزب لضمان تكليفنا بتشكيل الحكومة، دون أن يتمكن ليبرمان من قيادتنا إلى حكومة يسارية ضعيفة بقيادة لبيد وغانتس.



وذكر نتنياهو، أنه "يجب ألا يتكرر خطأ الانتخابات الأخيرة، حيث فقد الناخبون اليمينيون سبعة مقاعد للأحزاب التي لم تتجاوز نسبة الحسم. يجب عدم تعريض الحكومة اليمينية للخطر، لذا يجب على الناخبين التصويت لصالح الليكود.



واعتبر أن من لا يصوت لليكود، فإنه يصوت في الواقع للإطاحة بالحكومة اليمينية وإنشاء حكومة يسارية بقيادة لبيد وغانتس، وهذا ما يريده ليبرمان.



وبيّن أن "من يريد حكومة يمينية قوية، من لا يريد حكومة يسارية بقيادة لبيد وغانتس، يجب أن يصوت لليكود – لليكود فقط".