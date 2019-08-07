اليوم.. جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية، ستبدأ صباح اليوم الأربعاء، مناورات عسكرية في كريات أربع وفي منطقة مدينة الخليل، لافتا إلى أنها ستنتهي غدا الخميس.



وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أنه سيشعر المستوطنون خلال التدريبات، بحركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية.



وفي السياق، أكد المتحدث، أن التمرين مخطط له مسبقًا كجزء من برامج التدريب لعام 2019 ويهدف إلى الحفاظ على استعداد القوات.